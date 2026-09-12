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Όταν με €70 εκατομμύρια το κράτος μπορεί να δημιουργήσει έργα που θα βελτιώσουν τη ζωή χιλιάδων πολιτών, για παράδειγμα με την κατασκευή ενός δρόμου, πώς μπορεί να θεωρηθεί «ορθολογιστική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών», με τα ίδια χρήματα να ανεγερθεί ένα κτήριο για να στεγάσει μία κρατική υπηρεσία;

Μιλώ για την ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει τη Νομική Υπηρεσία. Το 2023 το κόστος θα ήταν €45 εκατομμύρια (συν ΦΠΑ) και μετά από τον ντόρο που έγινε ακυρώθηκε η απόφαση στο πλαίσιο και «της ορθολογιστικής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών», όπως ανακοίνωσαν τότε τα Δημόσια Έργα. Σήμερα προχωρούν με προκήρυξη προσφορών για το ίδιο έργο με το κόστος να εκτοξεύεται στα €68 εκατομμύρια (συν ΦΠΑ).

Πού είναι η ορθολογιστική διαχείριση; Τι άλλαξε; Τότε δεν είχαμε λεφτά για πέταμα, τώρα έχουμε; Διότι, και τότε και τώρα η ανάγκη για να στεγαστεί η Νομική Υπηρεσία υφίσταται, αλλά η ανάγκη για να έχουν οι Εισαγγελείς γραφεία μεγέθους διαμερισμάτων, ούτε τότε υφίστατο, ούτε τώρα.

Γραφείο για τον Γενικό Εισαγγελέα 74 τετραγωνικά μέτρα, γραφείο για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα 72 τετραγωνικά, γραφείο για τον γενικό διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος δεν υπάρχει, 54 τετραγωνικά μέτρα, γραφεία για έντεκα εισαγγελείς 40 τετραγωνικά το καθένα… Παραδείγματα αναφέρω. Διότι τις άλλες πολυτέλειες (κουζίνες, προσωπικοί ανελκυστήρες, οκτώ αίθουσες συνεδριάσεων κ.λπ.) τις αναλύσαμε τότε. Γράφαμε ότι κτίζουν σουίτες για εισαγγελείς και ενοχλήθηκαν. Αλλά αναμέναμε ότι θα το ξανασκεφτούν για να δείξουν ότι σέβονται τα χρήματα των πολιτών. Παρέμειναν στα ίδια σχέδια κι ας εκτοξεύτηκε το κόστος λόγω προφανώς των ετών που πέρασαν.

Να θυμίσω μόνο πως το κομμάτι του δρόμου της Σολιάς (τεράστια ανάσα για χιλιάδες που ταξιδεύουν στα ορεινά), ο οποίος παραδόθηκε πρόσφατα μετά από αναμονή άνω των 20 χρόνων, κόστισε γύρω στα €80 εκατομμύρια. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της χώρας, που κτίζεται στο χώρο του παλιού νοσοκομείου Λευκωσίας, υπολογίστηκε στα €144 εκατομμύρια. Και για μια πολυκατοικία έντεκα ορόφων με γραφεία, χρειαζόμαστε πάνω από €70 εκατομμύρια. Αλλά πρόκειται για ορθολογιστική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ε, δεν είμαστε καλά!

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ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Ιατρικός έλεγχος! Τι είναι αυτό;

Έπρεπε να γίνει το κακό με τον γνωστό τραγουδιστή στην Ελλάδα για να αποκαλυφτεί η παντελής έλλειψη του ελέγχου των γιατρών από τις Αρχές!

Το γράφει αυτό ένας σπουδαίος καρδιολόγος, ο Λάκης Αναστασιάδης, που τολμά πάντα να θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, ειδικά όταν πρόκειται για ιατρικά θέματα, χωρίς ποτέ να διστάζει να καταγγείλει ακόμα και τον δικό του χώρο. Γι΄ αυτό και εμπιστεύομαι όσα λέει και δεν χρειάζεται να προσθέσω οτιδήποτε. Ιδού:

Ο υπουργός Υγείας της Ελλάδας διέταξε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ελέγξει τι πήγε στραβά (!) και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διέταξε, με τη σειρά του, άλλους να κάνουν αμέσως έρευνα …

Όλα φυσικά κατόπιν εορτής!

Αν δεν επρόκειτο για γνωστή προσωπικότητα , όλα θα κυλούσαν μια χαρά χωρίς κανείς να πάρει χαμπάρι!

Στην Κύπρο μας;

Παντελής έλλειψη ελέγχου της ιατρικής πράξης, παρόλο που ψηφίστηκε νόμος για ιατρικό έλεγχο από την εισαγωγή του ΓεΣΥ!

Κανένας έλεγχος μέχρι σήμερα! Από κανένα σε κανένα. Το έχω ξαναγράψει παλιά, ότι συμπληρώνω 50 χρόνια άσκησης της ιατρικής με καρδιολογικό εργαστήριο και θεραπείες που κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να με ελέγξει! Ποτέ, καμία Αρχή δεν μπήκε στο ιατρείο μου να ελέγξει τι μηχανήματα έχω, πώς τα χρησιμοποιώ και πόσο ασφαλής είναι ο ασθενής με την ιατρική που ασκώ. Ποτέ!

Ιατρική χωρίς να ελέγχεται! Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο! Μόνο στην Κύπρο και … ίσως και στην Ελλάδα!

Ας γίνει ο θάνατος του Μαζωνάκη εγερτήριο σάλπισμα να επιβληθεί ο ιατρικός έλεγχος για να σταματήσει η ασυδοσία και η κακή επαγγελματική συμπεριφορά των λιγοστών αυτών γιατρών που διασύρουν το επάγγελμα τους!

Θύμα, φυσικά, η ιατρική και ο ασθενής!