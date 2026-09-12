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Μια πολύ διαφορετική λύση για το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, έθεσε σε εφαρμογή η Μάλτα, «αποσύροντας» από τους δρόμους τους νέους οδηγούς, προσφέροντας ως αντάλλαγμα €25.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα οικιοθελούς παράδοσης διπλωμάτων οδήγησης από νέους οδηγούς ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2026, προκαλώντας όπως ήταν επόμενο έντονες αντιδράσεις.

Με αρχικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά έδινε τη δυνατότητα σε 200 οδηγούς με ηλικία έως 30 ετών να παραδώσουν την άδεια οδήγησης για 5 χρόνια και να λάβουν το ποσό των 25.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές η πορεία του συγκεκριμένου έργου δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, καθώς ο χαμηλός αριθμός των αιτούντων απέδειξε πως ακόμα και υπό αυτό το πρίσμα δεν δύναται να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα το ζήτημα του κυκλοφοριακού.

Τα αίτια εντοπίζονται στα δομικά χαρακτηριστικά της χώρας καθώς η απουσία σταθερών μέσων τροχιάς σημαίνει πως το επιβατικό κοινό πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στα λεωφορεία, τα οποία «κολλάνε» στο ίδιο ακριβώς κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα αυτοκίνητα.

Συνεπώς οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν να μην αποποιηθούν του δικαιώματός τους να οδηγούν για πέντε χρόνια παρά το ποσό των 25.000 ευρώ, καθώς αυτή η απόφαση ισοδυναμεί με τεράστια απώλεια χρόνου, ελευθερίας και ευελιξίας στην καθημερινότητά τους.

Ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι με το πέρας της δράσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για νέα άδεια οδήγησης, αφού πρώτα συμπληρώσουν 15 ώρες μαθημάτων σε σχολή οδήγησης.

Ανάμεσα στους ελάχιστους αιτούντες συγκαταλέγονται κυρίως φοιτητές που διαμένουν κοντά στο Πανεπιστήμιο που σπουδάζουν, άτομα που εργάζονταν αποκλειστικά με τηλεργασία και άτομα που είχαν ήδη αποφασίσει να μετακομίσουν μόνιμα στο εξωτερικό.

Σχεδόν 2 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, κυβερνητικά στελέχη της Μάλτας ανέφεραν ότι περισσότεροι από 100 οδηγοί είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για την οικειοθελή παράδοση του διπλώματος, ωστόσο, ουδέποτε δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας τα επίσημα στοιχεία.

Ακόμα και μετά τη λήξη της διαδικασίας κατάθεσης αιτήσεων στις 30 Ιουνίου κανείς δεν γνωρίζει πόσοι οδηγοί εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και αν το «πείραμα» της γειτονικής χώρας μπορεί να κριθεί επιτυχημένο ή όχι.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι 200 νέοι οδηγοί που προτίμησαν να μείνουν χωρίς δίπλωμα για τα επόμενα 5 χρόνια, αυξάνοντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό κατά 25.000 ευρώ δεν θα μπορούσαν να λύσουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα, ακόμα και σε μια μικρή χώρα όπως η Μάλτα, ούτε φυσικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφορμή για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας αποκλειστικής χρήσης των κατά κανόνα προβληματικών και αναξιόπιστων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

carandmotor.gr