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Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η αποσχιστική οντότητα έχουν πάντα ενδιαφέρον. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, αφορούν τον τουριστικό τομέα για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026. Αυτή την περίοδο καταγράφηκαν 4.103.025 διελεύσεις από τις ελεύθερες προς τις κατεχόμενες περιοχές, εκ των οποίων οι 1.210.643 αφορούν Ελληνοκύπριους, οι 1.909.762 Τουρκοκύπριους και οι 982.620 υπηκόους τρίτων χωρών.

Εξάλλου, κατά την ίδια περίοδο, διέμειναν στις τουριστικές εγκαταστάσεις των κατεχομένων 786.048 άτομα, εκ των οποίων 753.243 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών. Μεταξύ αυτών, που διέμειναν ήταν και 5.662 Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν 10.745 διανυκτερεύσεις και 375 Ελλαδίτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν 796 διανυκτερεύσεις.

Κ.ΒΕΝ.