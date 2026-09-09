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Αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να κάνει τον Κόλπο του Μεξικού «Κόλπο της Αμερικής» και τη λίμνη Οντάριο «Λίμνη της Αμερικής», τότε γιατί να μείνει ανέγγιχτο το… South Park;

Οι δημιουργοί μιας από τις μακροβιότερες και πιο αθυρόστομες σατιρικές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης βρήκαν έναν απολύτως «South Park» τρόπο για να σχολιάσουν το κύμα μετονομασιών του Αμερικανού προέδρου: ανακοίνωσαν ότι το South Park μετονομάζεται σε South America.

Ο Τρέι Πάρκερ και ο Ματ Στόουν έκαναν την ανακοίνωση μέσω X, φροντίζοντας μάλιστα να τη συνοδεύσουν με μια γερή δόση ειρωνείας.

«Εμπνεόμενοι από το θάρρος και τον πατριωτισμό της Apple και της Google, αλλάζουμε το όνομα του South Park σε SOUTH AMERICA», ανέφεραν.

Από τον Κόλπο του Μεξικού στη… South America

Το αστείο έχει πολύ συγκεκριμένο πολιτικό υπόβαθρο. Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ διέταξε τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Στα τέλη Αυγούστου ακολούθησε η απόφασή του να αποκαλείται η λίμνη Οντάριο, στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, «Λίμνη της Αμερικής», εν μέσω της οξύτατης εμπορικής σύγκρουσης των δύο χωρών. Έχει επίσης προτείνει το Νέο Μεξικό να γίνει… «Νέα Αμερική».

Apple και Google προσαρμόστηκαν στις αμερικανικές αποφάσεις αλλάζοντας τις σχετικές ονομασίες στους χάρτες που εμφανίζονται στους χρήστες τους στις ΗΠΑ. Και αυτό ακριβώς ήταν που έδωσε στους Πάρκερ και Στόουν την πρώτη ύλη για το νέο τους τρολάρισμα.

Following their Emmy win for Outstanding Animated Program, South Park is making a big change. Creators Trey Parker & Matt Stone announce:



“Inspired by the bravery and patriotism of Apple and Google, we are changing the name of South Park to SOUTH AMERICA. We especially want to… pic.twitter.com/nRkNaoUSVp September 8, 2026

Και ένα «καρφί» για την Paramount

Οι δύο δημιουργοί, ωστόσο, δεν σταμάτησαν στον Τραμπ. Στην ίδια ανακοίνωση έστρεψαν τα πυρά τους και προς την ίδια τους τη μητρική εταιρεία.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειδικά τη μητρική εταιρεία μας Paramount», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι «παραδόθηκε» στη Skydance.

Η αναφορά μόνο τυχαία δεν είναι. Η Paramount έχει περάσει υπό τον έλεγχο της Skydance του Ντέιβιντ Έλισον, με την οικογένεια Έλισον να διατηρεί στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το South Park, άλλωστε, δεν έχει δείξει ιδιαίτερη διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Αντίθετα, έχει μετατρέψει τον Αμερικανό πρόεδρο σε έναν από τους βασικούς στόχους της σάτιράς του – φτάνοντας σε επεισόδιο του 2025 να τον παρουσιάσει σε ερωτική σχέση με τον… διάβολο.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή του, λοιπόν, το South Park παραμένει South Park. Απλώς, για τις ανάγκες του τελευταίου του αστείου, μετακόμισε σε ολόκληρη τη… South America.

protothema.gr