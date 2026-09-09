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Η κατεχόμενη Ακανθού μετατρέπεται σε Αγία Νάπα υπό την έννοια της ανέγερσης μεγάλου αριθμού τουριστικών καταλυμάτων και σε μερικά χρόνια, όταν θα φύγει και η τελευταία γενιά που έζησε εκεί και είναι συνδεδεμένη μαζί της, θα είναι πιο εύκολο να ξεχαστεί και να αποξενωθεί από όσους θα απομείνουν.

Η προειδοποίηση ανήκει στο εξ Ακανθούς μέλος της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), Λοΐζο Μιχαήλ, ο οποίος μιλώντας χθες ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων υπέδειξε πως πολλά από τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ακανθού είναι «αδελφομοίρκα», δηλαδή αδιανέμητα. Με άλλα λόγια, αν και οι γονείς είχαν αποφασίσει ή και υποδείξει προφορικά στους κληρονόμους τους σε ποιον ανήκει το κάθε ακίνητο, δεν προχώρησαν στην τιτλοποίηση τους, οπόταν ουσιαστικά είναι μετέωρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ίσως τα ακίνητα της μισής Ακανθούς να τελούν υπό το πιο πάνω καθεστώς.

Μιλώντας στον «Φ», ο κ. Μιχαήλ ανέφερε πως το γεγονός ότι τα κτήματα δεν έχουν τιτλοποιηθεί, είναι δυνατόν σε κάποιο στάδιο να έχει ως αποτέλεσμα να μην καταλήξουν πουθενά, κάτι το οποίο δυνατόν να επιχειρήσουν να αξιοποιήσουν οι Τούρκοι. Διερωτάται δε, κατά πόσον ακόμη και σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, η οποία να συνεπάγεται αποζημιώσεις, θα καλυφθούν οι κληρονόμοι των δικαιούχων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του «Φ», ανέφερε πως στο Τμήμα Κτηματολογίου έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες ή και τους κληρονόμους ποια τεμάχια τους ανήκουν, αλλά, όπως παρατήρησε, «δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά διαφιλονικούμενα», καθώς δηλώθηκαν από πέραν του ενός ατόμου ότι του ανήκει το ίδιο τεμάχιο.

Οι καταγραφές έγιναν με υπόδειξη των (τότε) αγροφυλάκων, οι οποίοι είχαν καλύτερη εικόνα για το «τι ανήκει σε ποιόν» και η μαρτυρία τους θεωρείται η πιο αξιόπιστη από τη στιγμή κατά την οποίαν οι τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων βρίσκονται στο Κτηματολόγιο (της Κυπριακής Δημοκρατίας) που βρίσκεται στην Αμμόχωστο.

Οι μόνοι που φαίνεται να αποκτούν πρόσβαση στα επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο είναι οι ιδιοκτήτες που αποφασίζουν να πουλήσουν τις περιουσίες τους, οπόταν λαμβάνουν ενημέρωση από το λεγόμενο Κτηματολόγιο των κατεχομένων.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση του «Φ», ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι κυρίως ξένοι, περιλαμβανομένων και Τούρκων επιχειρηματιών, έχουν τσιμεντώσει σημαντικό τμήμα της παραλίας η οποία εκτείνεται σε μήκος περίπου 20 χιλιόμετρα, ενώ ανάλογες κινήσεις έγιναν και στην πεδιάδα της Ακανθούς. Δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτά, αλλά τώρα άρχισαν να κτίζουν και στους πρόποδες του βουνού, ανέφερε ο κ. Μιχαήλ.

Όπως είναι γνωστό, κάποια οικιστικά συγκροτήματα προωθήθηκαν προς υλοποίηση και από σφετεριστές οι οποίοι απασχόλησαν τόσο της Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον και την κοινή γνώμη στην Κύπρο, αλλά το τσιμέντωμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς.

Ο κ. Μιχαήλ ανέφερε ότι ακόμη ένα αρνητικό στοιχείο στην όλη υπόθεση αφορά του γεγονός ότι φεύγουν από τη ζωή όσοι έζησαν τα γεγονότα και όσοι είχαν άμεση σύνδεση με τα κατεχόμενα και μένουν παιδιά και εγγόνια τα οποία είτε είχαν μικρή απευθείας σχέση ή και καθόλου επαφή με τις περιουσίες των γονέων ή των παππούδων τους και σε πέντε χρόνια η όποια σχέση θα εκλείψει.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ακανθούς γίνεται αναφορά στον σφετερισμό της γης, την πώληση ελληνοκυπριακών περιουσιών και τα νέα κτήρια τα οποία ανεγείρονται παράνομα.