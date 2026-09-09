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Το θέμα διαρροής προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων κυβερνητικών στελεχών και κρατικών αξιωματούχων, ήδη έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και αξιολόγησης από αρμόδιους.

Διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», αναφέρουν πως το όλο ζήτημα που ανέδειξε με δημοσίευμά της η εφημερίδα μας στο περασμένο Σάββατο, απασχόλησε σοβαρά τα τελευταία 24ωρα αξιωματούχους και άλλα αρμόδια τμήματα της Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, με το θέμα ασχολήθηκε ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Νικόδημος Δαμιανού, το γραφείο του επιτρόπου Επικοινωνιών, Μάριου Πιερή, καθώς και άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη της κρατικής ασφάλειας.

Μάλιστα, μετά την εξέταση του ζητήματος από εμπειρογνώμονες, όπως πληροφορούμαστε, συντάχθηκε σημείωμα για να διαβιβαστεί στο Προεδρικό και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτό που εξετάστηκε είναι αν οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις Ελληνοκύπριων αξιωματούχων που έχουν συγκεντρωθεί σε πλατφόρμες ιδιωτών, είναι προϊόν υποκλοπής.

Όπως ενημερώθηκε ο «Φ» από κυβερνητική πηγή, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Μας υποδείχθηκε ότι τα στοιχεία αυτά έχουν εξασφαλιστεί κατά καιρούς από ανοικτές πηγές (open sources) και άρα δεν τίθεται θέμα εξασφάλισής τους από κακόβουλη ενέργεια.

Γενικότερα, όσοι μίλησαν στον «Φ» στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για το ευαίσθητο αυτό θέμα κυβερνοασφάλειας, θέλησαν να στείλουν το μήνυμα πως δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια, παραπέμποντας, ωστόσο, στην πάγια σύσταση για περιορισμό έκθεσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο «Φ» είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και έχει διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας αυτά είναι στη διάθεση εταιρειών που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και είναι αληθή. Εντοπίσαμε, ακόμη, και κινητό τηλέφωνο αξιωματούχου που χρησιμοποιούσε στη Βρυξέλλες.

Το θέμα ήγειρε μιλώντας στην εφημερίδα μας ο εμπειρογνώμονας Αντρέα Μαβίλα. Αφού πρώτα μας παρουσίασε τη διαρροή των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας, μας ανέφερε ότι υπό προϋποθέσεις είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε θέλει να προβεί σε κακόβουλη ενέργεια.

Ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και προσωπικών δεδομένων, ο οποίος είχε αποκαλύψει πανομοιότυπη υπόθεση στην Ιταλία προκαλώντας αίσθηση (σ.σ. διαρροή στοιχείων της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι), έκανε επίδειξη για το πώς καθίσταται εφικτό να πλαστογραφηθεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αξιωματούχου (email spoofing demonstration).

Ο επιτήδειος μπορεί, μέσω σχετικής υπηρεσίας, να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα παραποιώντας το πεδίο του αποστολέα, ώστε στον παραλήπτη να εμφανίζεται ως διεύθυνση αποστολέα η πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση ενός αξιωματούχου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του.

Μας είπε, ακόμη, τα ακόλουθα: «Η ανησυχία είναι ότι κάποιος με κακές προθέσεις θα μπορούσε δυνητικά να προσποιηθεί υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους ή διευθυντικά στελέχη μέσων ενημέρωσης και να αποστείλει πειστικά, αλλά παραπλανητικά μηνύματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να κατασκευάσει μια εντελώς ψευδή ανακοίνωση σχετικά με κυβερνητική πολιτική και να την παρουσιάσει ως αυθεντική. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρώ τόσο σοβαρή την έκθεση αυτών των προσωπικών και επαγγελματικών δεδομένων».