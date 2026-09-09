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Πληθαίνουν οι γυναίκες που αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» που χειρίζεται η Αστυνομία για βοήθεια λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ εκτιμάται ότι μετά τη λειτουργία και της πλατφόρμας Red Flagging, θα γίνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόληψη περιστατικών.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Αστυνομία, από την 1η Ιουλίου 2025 που λειτούργησε το πρόγραμμα με την εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» μέχρι σήμερα, 572 γυναίκες την έχουν εγκαταστήσει στο κινητό τους τηλέφωνο, για βοήθεια εν ώρα ανάγκης. Σύμφωνα με στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων (ΥΔΥΕΠ), μέχρι σήμερα 31 γυναίκες έχουν ζητήσει βοήθεια, δηλαδή πάτησαν το κόκκινο κουμπί της εφαρμογής στέλλοντας sos. Τα πλείστα περιστατικά αφορούν στη Λεμεσό και τη Λευκωσία. Πέρσι είχαμε 14 περιστατικά όπου γυναίκες χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια μέσω της εφαρμογής, ενώ φέτος μέχρι και σήμερα είχαμε 17 περιστατικά.

Η ανταπόκριση της Αστυνομίας μέσω της εφαρμογής ELPIS εκτιμάται από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ως άμεση, αποτελεσματική και επαρκώς συντονισμένη. Η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης μέσω του κουμπιού «SOS», σε συνδυασμό με τον αυτόματο εντοπισμό της τοποθεσίας του χρήστη, επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση των μελών της Αστυνομίας, συνεπώς και την άμεση παροχή βοήθειας στα θύματα. Η ανταπόκριση διαρκεί από έξι λεπτά ή και περισσότερα, ανάλογα με το πού βρίσκεται το πιο κοντινό περιπολικό. Η εφαρμογή αυτή προωθήθηκε επί υπουργίας Μάριου Χαρτσιώτη, μετά που διαπιστώθηκε ότι πολλά θύματα δεν είχαν τρόπο να ζητήσουν βοήθεια, ενώ έβλεπαν να κλιμακώνεται μια κατάσταση βίας στο σπίτι.

Τώρα με την προώθηση από τον Κώστα Φυτιρή, της πλατφόρμας Red Flagging, εκτιμάται ότι η πρόληψη περιστατικών βίας εντός της οικογένειας θα περάσει σε άλλο επίπεδο, αφού θα επιτρέπεται σε διαφορετικές Υπηρεσίες να βλέπουν αν υπάρχει προηγούμενο σε μια οικογένεια ώστε να παρεμβαίνουν.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Δικαιοσύνης παρέθεσε στη Βουλή σοκαριστικούς αριθμούς για τα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία 5 χρόνια, αφού έφτασαν τις 10.000 υποθέσεις, 7.000 από τις οποίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Ο κ. Φυτιρής με αφορμή και την πλατφόρμα Red Flagging, μίλησε ξεκάθαρα για την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των υποθέσεων βίας.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, η πλατφόρμα προωθείται και αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του χρόνου. Σ’ αυτήν θα έχουν πρόσβαση τα σχολεία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και Ψυχικής Υγείας, η Αστυνομία κ.ά. και θα μπορεί κάποιος να δει αν μια καταγραφή από μια Υπηρεσία για ένα περιστατικό συνδυάζεται με την καταγραφή από άλλη Υπηρεσία για άλλο συμβάν. Αν διαπιστώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, τότε οι Υπηρεσίες θα επεμβαίνουν με στόχο την πρόληψη περιστατικών βίας.