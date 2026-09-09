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Κατ’ άρθρον συζήτηση αρχίζει σε 15 ημέρες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας για το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την Ενιαία Διαχείριση Υδάτων, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ενδεχόμενο παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έπρεπε να είχε ψηφιστεί έως τον Ιούλιο του 2026, στοχεύει στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα. Όπως διευκρίνισε η Νομική Υπηρεσία, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, το στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης που έχει ήδη αποσταλεί από την Κομισιόν δεν προεξοφλεί τον ακριβή χρόνο προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Δημοκρατία έχει ενημερώσει τις ευρωπαϊκές Αρχές ότι επίκειται η ψήφιση του νόμου, η οποία αναμένεται να κλείσει οριστικά την παράβαση.

Απαντώντας στις επικρίσεις περί «αμνηστίας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων γεωτρήσεων, η Γιάννα Οικονομίδου εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται για συγχωροχάρτι». Η πρόνοια αφορά υφιστάμενα μη αδειοδοτημένα έργα, τα οποία θα εξετάζονται με αυστηρά κριτήρια και, εφόσον δεν τα πληρούν, θα απορρίπτονται.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ΤΑΥ τόνισε ότι μέχρι σήμερα η προσφυγή στα δικαστήρια αποτελούσε ένα χρονοβόρο εργαλείο. Η εισαγωγή των εξώδικων προστίμων έως €3.000 κρίνεται ως ένα πολύ πιο άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο για την πάταξη των αυθαιρεσιών.

Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, διά του Κλείτου Παπαστυλιανού, εκφράζει την έντονη διαφωνία του με την εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων έργων υδροληψίας ή συγκράτησης μέσω της καταβολής διπλάσιου τέλους. Όπως επισημαίνει το Terra Cypria απαιτείται η θεσμοθέτηση αυστηρών ασφαλιστικών δικλίδων για την αποτροπή της μαζικής νομιμοποίησης έργων που προκαλούν υπεράντληση και παράνομη κατακράτηση υδάτων. Τόνισε πως φαινόμενα όπως παράνομες κατασκευές για υδατοκαλλιέργειες ή φράγματα άρδευσης για γήπεδα γκολφ επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα τα υδατικά σώματα.

Εκ μέρους της ΠΕΚ ο Μιχάλης Λύτρας τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει το πραγματικό πρόβλημα και επανέφερε το πάγιο αίτημα του αγροτικού κινήματος για τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Ενιαίας Αρχής Υδάτων. Ζήτησε όπως κάθε παράνομη επέμβαση στον υδάτινο πλούτο, π.χ. αποκοπή κοίτης ποταμού, να συνεπάγεται την άμεση κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής.