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Μέχρι το τέλος του έτους, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αναμένεται να πάρει τις αποφάσεις του για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και να προβεί σε ανακοινώσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, ο τέως διαπραγματευτής, η υποψηφιότητα του οποίου το 2023, έχοντας και τη στήριξη του ΑΚΕΛ, κατάφερε να φτάσει στον τελικό γύρο των προεδρικών εκλογών και να καταγράψει αξιοσημείωτα ποσοστά, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με ομάδα συνεργατών του, αξιολογώντας τα δεδομένα του πολιτικού σκηνικού.

Αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες μας είναι ότι αυτή τη φορά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα κινηθεί διαφορετικά σε σχέση με το 2023. Εάν και εφόσον, αξιολογώντας τα δεδομένα, κριθεί ότι θα μπει στη μάχη, αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από τις όποιες κομματικές αποφάσεις. Θα εξαγγείλει την υποψηφιότητά του, παρουσιάζοντας την πρόταση πολιτικής του και θέτοντάς την ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας.

Βεβαίως, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει αρκετές φορές σε δημόσιες παρεμβάσεις του, επιθυμεί και θα επιδιώξει τη στήριξη του ΑΚΕΛ, αλλά και άλλων προοδευτικών δυνάμεων που θα πιστέψουν στη δική του υποψηφιότητα.

Ανδρέας Μαυρογιάννης και ΑΚΕΛ διατηρούν καλές σχέσεις, οι οποίες εδραιώθηκαν ουσιαστικά μέσα από την πολύ καλή συνεργασία που είχαν στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δήλωσε τη στήριξή του προς το ΑΚΕΛ, κίνηση η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ενίσχυσε περαιτέρω την εκτίμηση του κόσμου της Αριστεράς προς το πρόσωπό του.

Το γεύμα με Στέφανο

Πρόσφατα, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής παρουσίας του ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Μαυρογιάννης και Στέφανος Στεφάνου γευμάτισαν μαζί. Ήταν μια συνάντηση στο πλαίσιο της καλής σχέσης που διατηρούν οι δύο πλευρές, κατά την οποία είχαν μια γενικότερη συζήτηση για το Κυπριακό και θέματα της επικαιρότητας, χωρίς αυτή να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο θέμα των προεδρικών εκλογών.

Το ΑΚΕΛ έχει, εξάλλου, τις δικές του διαδικασίες, οι οποίες ακόμη δεν έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση. Όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος ο γ.γ. του κόμματος, το ΑΚΕΛ αναμένεται να ολοκληρώσει τις διεργασίες του και να λάβει τις αποφάσεις του μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Νωρίτερα, δηλαδή, σε σχέση με προηγούμενες φορές.

Ωστόσο, εάν τελικά ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εξαγγείλει στο τέλος του χρόνου την υποψηφιότητά του, η απόφαση του ΑΚΕΛ θα ακολουθήσει την ανακοίνωσή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η απόφαση του ΑΚΕΛ δεσμεύεται από την εξαγγελία του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Είναι, όμως, γεγονός ότι, ουσιαστικά, η επιλογή για την Εζεκίας Παπαϊωάννου θα περιοριστεί σημαντικά.

Η δυναμική των δημοσκοπήσεων

Βασική παράμετρος στην εξίσωση φαίνεται να είναι η δυναμική που παρουσιάζει, σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις, η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Το στοιχείο αυτό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, αποτελεί ένα δεδομένο που αξιολογείται από τον ίδιο και την ομάδα του. Ίσως, σε συνδυασμό ασφαλώς και με τα δεδομένα που διαμορφώνονται γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, να είναι και το στοιχείο που θα γείρει την πλάστιγγα στη λήψη της τελικής απόφασης.

Σύμφωνα πάντα με δημόσιες δηλώσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη, το ενδιαφέρον από μέρους του υπάρχει. Ως εκ τούτου, οι πιθανότητες να εξαγγείλει υποψηφιότητα είναι πολύ περισσότερες από το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει σε ανακοίνωση.

Ο κατακερματισμός της δεξιάς

Ένα ακόμη στοιχείο στην εξίσωση είναι το κατακερματισμένο σκηνικό που επικρατεί στον χώρο της δεξιάς.

Θεωρείται δεδομένη, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, η υποψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως δεδομένη θεωρείται και μια υποψηφιότητα από πλευράς ΔΗΣΥ, είτε αυτή αφορά την Αννίτα Δημητρίου, είτε τον Αβέρωφ Νεοφύτου, είτε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Υπάρχει, ωστόσο, ρευστότητα και πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό, τόσο σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη όσο και το συναγερμικό στρατόπεδο.

Ρευστότητα επικρατεί και σε σχέση με κόμματα όπως η ΔΗΠΑ, οι Οικολόγοι και η ΕΔΕΚ. Η τελευταία έχει νέα πρόεδρο και τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, τόσο στην τελευταία τηλεοπτική παρέμβασή του όσο και σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, δήλωσε την πρόθεσή του να ανοίξει διάλογο με κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής, στο πλαίσιο σύστασης μιας συμμαχίας που θα στοχεύει στην προοδευτική αλλαγή.