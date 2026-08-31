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Δύο μήνες μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία 290 νέων θέσεων σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με αναπηρία, η διαδικασία πρόσληψης φαίνεται να παραμένει σε εκκρεμότητα, λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αυτό καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση, στον τομέα της Παιδείας, «ακόμη μια φορά μένει στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες».

Στις 3 Ιουλίου το Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει τη δημιουργία 290 νέων θέσεων σχολικών βοηθών και συνοδών για μαθητές με αναπηρία. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, δύο μήνες μετά κι ενώ απομένουν μόλις λίγες ημέρες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι θέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη δοθεί στις Σχολικές Εφορείες για πλήρωση αφού, όπως φαίνεται, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις.

«Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν οι κυβερνώντες είναι ότι η επικίνδυνη κωλυσιεργία τους, κινδυνεύει να στερήσει από εκατοντάδες παιδιά με αναπηρία την έγκαιρη και πολύπλευρη στήριξη που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στο σχολικό περιβάλλον με αξιοπρέπεια και ασφάλεια» σημειώνει το ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση όπως, χωρίς άλλη κωλυσιεργία, προχωρήσει στην εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων προς τις Σχολικές Εφορείες προκειμένου να προκηρυχθούν και πληρωθούν άμεσα οι νέες θέσεις, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος θυματοποίησης των παιδιών με αναπηρία.