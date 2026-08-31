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Σκηνές βαθιάς οδύνης εκτυλίσσονται στην κατεχόμενη Κερύνεια μετά το ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους, ενώ άλλοι 18 συνεχίζουν να αγνοούνται.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία ένα νέο για τους ανθρώπους τους – ανάμεσά τους – μια μητέρα και ένας πατέρας που επέβαιναν στο πλοίο μαζί με τα παιδιά τους, τα οποία χάθηκαν μέσα από τα χέρια τους.

Σε βίντεο που καταγράφηκε στο λιμάνι της Κερύνειας, αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που βιώνουν οι γονείς των δύο παιδιών. Η μητέρα ξεσπά σε λυγμούς και τα λόγια της συγκλονίζουν: «Τα δύο παιδιά μου χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου, δεν μπόρεσα να τα κρατήσω».

Σημειώνεται ότι στην είσοδο του λιμανιού, η αναμονή συνεχίζεται. Οικογένειες παραμένουν εκεί, περιμένοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τους αγνοουμένους, καθώς οι ώρες περνούν και οι ελπίδες για επιζώντες εξανεμίζονται.