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Σοβαρά δεδομένα για το μοιραίο ταξίδι του καταμαράν Filo Jet και τις συνθήκες υπό τις οποίες του επετράπη να αναχωρήσει από την κατεχόμενη Κερύνεια με αποτέλεσμα να βουλίαξει στη θάλασσα κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 8 άτομα.

Ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ αποκάλυψε ότι το αρμόδιο «Τμήμα Λιμένων» δεν επέτρεψε αρχικά την αναχώρηση του Filo Jet λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Περίπου μία ώρα αργότερα, ωστόσο, το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουτζού της Μερσίνης.

Λίγο μετά την έξοδό του από το λιμάνι και ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κερύνειας, άρχισε να μπάζει νερά, πήρε μεγάλη κλίση και ανετράπη. Αργότερα βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων.

Girne açıklarında batan gemiye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.



Gemiden şu ana kadar 237 kişi kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi için arama çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/NZhYrWtWc4 — KIT Ajans (@KitAjans) August 30, 2026

Η αρχική απαγόρευση και η μεταγενέστερη έγκριση προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα κατεχόμενα. Η Τουρκοκύπρια δημοσιογράφος Αϊσεμντέν Ακίν ζήτησε να δημοσιοποιηθούν το έγγραφο αναχώρησης, οι εκθέσεις επιθεώρησης και η άδεια εκτέλεσης του δρομολογίου.

Το βασικό ερώτημα είναι ποιος ανέτρεψε την αρχική απόφαση, ποια δεδομένα είχαν αλλάξει μέσα σε μία ώρα και ποιος υπέγραψε τελικά την άδεια απόπλου.

Το «Τμήμα Λιμένων», το οποίο έχει την ευθύνη των σχετικών ελέγχων, υπάγεται στον αρμόδιο για τις Μεταφορές «υπουργό», Ερχάν Αρικλί.

Είχε ελεγχθεί δύο μήνες πριν

Ο Ερχάν Αρικλί υποστήριξε ότι το Filo Jet είχε ελεγχθεί περίπου δύο μήνες πριν από το δυστύχημα στο ναυπηγείο Akdeniz από τον τουρκικό νηογνώμονα Türk Loydu.

Δεν έχουν, ωστόσο, δοθεί στη δημοσιότητα το εύρος και τα αποτελέσματα του ελέγχου, ούτε έχει διευκρινιστεί αν εξετάστηκαν η στεγανότητα, η ακεραιότητα των δύο σκαφών του καταμαράν, η ευστάθεια και τα συστήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο Αρικλί ανέφερε ότι τα ακριβή αίτια θα διαπιστωθούν από την εξέταση του καταγραφέα δεδομένων του πλοίου. Η ανάκτησή του θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ναυάγιο βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο των 500 μέτρων.

Girne'de kalkışından kısa süre sonra alabora olan geminin batmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.



"Söyleyin kaptana, geri dönsün, burada 200 kişi var. Her taraf su alıyor." pic.twitter.com/xgsHkvg6A9 — ENSONHABER (@ensonhaber) August 31, 2026

Girne açıklarında batan geminin üzerine çıkarak yardım bekleyen yolcular, yaşadıkları korku ve panik dolu anları anlattı:



"Kadın suda öldü öldü… Her yerimiz kesik kesik. İnsanlar suda boğuluyor, geminin üstündeyiz. Madem böyle bir şey vardı, bunlar neden yola çıktı?" https://t.co/9J26IMwqtS pic.twitter.com/ZcC493I1HM — ENSONHABER (@ensonhaber) August 30, 2026

protothema.gr