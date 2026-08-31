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Υπάρχουν κάποιες μελωδίες που μένουν για πάντα μέσα μας.

Συνοδεύουν τις παιδικές μας αναμνήσεις, αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες, γιορτές, ταξίδια και στιγμές που καθόρισαν τη ζωή μας. Χρόνια αργότερα, όταν τις ακούμε να ερμηνεύονται ζωντανά από μια συμφωνική ορχήστρα, έχουν τη μοναδική δύναμη να μας μεταφέρουν πίσω στον χρόνο μέσα σε μια στιγμή.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, το Minthis υποδέχεται την διεθνώς καταξιωμένη Roma Tre Orchestra από τη Ρώμη για πρώτη φορά στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή για τα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού και προσφέροντας στο κοινό τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσει από κοντά ένα διεθνές ορχηστρικό σύνολο αυτού του επιπέδου.

Υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου μαέστρου Christian Kunert, 40 Ιταλοί μουσικοί θα παρουσιάσουν μια μοναδική συναυλία στον υπαίθριο χώρο του Clubhouse, με φόντο το γήπεδο γκολφ του Minthis και το ιστορικό μοναστήρι του 12ου αιώνα.

Η Roma Tre Orchestra πραγματοποιεί φέτος την πρώτη της εμφάνιση στην Κύπρο, με δύο ξεχωριστές συναυλίες. Για την εμφάνισή της στο Minthis, η ορχήστρα έχει διαμορφώσει ένα ειδικά επιμελημένο πρόγραμμα, εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα του resort και προσαρμοσμένο στο κοινό του. Στη σκηνή θα βρεθούν 40 μουσικοί, μεταφέροντας στο κυπριακό κοινό τον πλούτο, την ακρίβεια και την εκφραστικότητα της ιταλικής μουσικής παράδοσης. Μια κορυφαία στιγμή για το πολιτιστικό ημερολόγιο της Κύπρου, όπου η μουσική υψηλού επιπέδου και η ιταλική καλλιτεχνική έκφραση θα συναντήσουν το μοναδικό περιβάλλον του Minthis.

Το Music by Moonlight που παρουσιάζεται από την Pafilia, την πρωτοπόρο εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων πίσω από το πολυβραβευμένο Minthis, σε συνεργασία με τη LaimTee Art, προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από σπουδαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου και εμβληματικές μελωδίες του κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Tchaikovsky, Johann Strauss II, Paul Dukas και Amilcare Ponchielli, πλαισιωμένα από νοσταλγικές συμφωνικές συνθέσεις εμβληματικών ταινιών που έχουν συγκινήσει γενιές θεατών. Από τη μεγαλοπρέπεια της κλασικής μουσικής έως τη συγκίνηση της μεγάλης οθόνης, το πρόγραμμα έχει επιμεληθεί με στόχο να ξυπνήσει αναμνήσεις, νοσταλγία και συναισθήματα.

Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται η ανεπανάληπτη δύναμη της ζωντανής ορχηστρικής μουσικής. Μέσα από τον συλλογικό ήχο 40 μουσικών, οικείες μελωδίες αποκτούν νέα διάσταση, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει εκ νέου συνθέσεις που γνωρίζει και αγαπά εδώ και χρόνια.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο ξεχωριστό περιβάλλον του Minthis, όπου η σύγχρονη αρχιτεκτονική συνυπάρχει αρμονικά με το προστατευόμενο φυσικό τοπίο. Στον υπαίθριο χώρο του Clubhouse, με το γήπεδο γκολφ να απλώνεται στο βάθος, το φως της ημέρας θα δώσει σταδιακά τη θέση του στο φως του φεγγαριού, δημιουργώντας ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό όπου η μουσική θα συνδέεται άρρηκτα με τον τόπο.

Το Music by Moonlight αποτελεί συνέχεια της σταθερής δέσμευσης του Minthis να φιλοξενεί ξεχωριστές πολιτιστικές εμπειρίες στην Κύπρο. Μετά την επιτυχία του Minthis Music Festival, αυτή η ξεχωριστή φθινοπωρινή συναυλία διευρύνει το πολιτιστικό πρόγραμμα του resort και δημιουργεί μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσει κανείς μια διεθνή ορχήστρα σε ένα από τα πιο επιβλητικά φυσικά τοπία του νησιού.

Μια βραδιά αφιερωμένη στους λάτρεις της μουσικής και του κινηματογράφου, καθώς και σε όλους όσοι εκτιμούν τη δύναμη μιας εξαιρετικής ζωντανής ερμηνείας. Μια γιορτή αριστουργημάτων, αναμνήσεων και μελωδιών που μας συνοδεύουν από γενιά σε γενιά.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Music by Moonlight

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026

Προσέλευση και ποτό υποδοχής: 18:30

Έναρξη συναυλίας: 19:30

Τοποθεσία: Clubhouse Green Lawn, Minthis

Dress code: Κομψή εμφάνιση

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του SoldOut Ticket Box.