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Για τις 9 Σεπτεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, ορίστηκε η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 2 Σεπτεμβρίου συνάντησής τους, λόγω της πολύνεκρης τραγωδίας ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναβλήθηκε επίσης η προγραμματισμένη συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών.

Οι διαπραγματευτές αναμένεται να έχουν επικοινωνία εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της νέας συνάντησης Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε παράλληλα οδύνη τόσο για την τραγωδία του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο όσο και για την τραγωδία στα κατεχόμενα.

Αναφερόμενος στο πολύνεκρο ναυάγιο, σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε, μέσω της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και της αρμόδιας δικοινοτικής επιτροπής, την ετοιμότητά της να συνδράμει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Όπως τόνισε, η βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει συνδρομή εξακολουθεί να υφίσταται.