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Ένα ιδιαίτερο τρόπο για δωρεάν διαμονή βρήκε ζευγάρι αλλοδαπών. Εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι τα σχολεία δεν έχουν ακόμα ανοίξει, αποφάσισε να μείνει σε μια αίθουσα σχολείου. Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση εκτυλίχθηκε σε Γυμνάσιο της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι –το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις αρμόδιες Αρχές– παραβιάζοντας παράθυρο γραφείου του καθηγητή Συμβουλευτικής του σχολείου, μπαινόβγαινε πρωί και βράδυ στο χώρο.

Ουδείς μπορεί να πει με βεβαιότητα πόσο καιρό κράτησε η διαμονή των δύο στο σχολείο, παρά μόνο ότι στο χώρο εντοπίστηκε στρώμα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του philenews, οι περίεργοι επισκέπτες δεν έγιναν νωρίτερα αντιληπτοί καθώς, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, κατέστρεψαν καίγοντας το καλώδιο του συναγερμού. Αποτέλεσμα ήταν να μην ηχεί ο συναγερμός στο σχολείο κι επομένως, να μην ανταποκριθεί καμία αρμόδια Υπηρεσία.

Όσον αφορά στον εντοπισμό των δύο προσώπων, έγινε τυχαία. Ένα πρωί άργησαν να ξυπνήσουν και να αποχωρήσουν από τον χώρο, με αποτέλεσμα να τους εντοπίσει το προσωπικό καθαριότητας, το οποίο ανοίγοντας το γραφείο βρέθηκε μπροστά στο «σπίτι» που έστησαν.

Τα πρόσωπα που εντόπισαν το ζευγάρι κάλεσαν την Αστυνομία, με τη γυναίκα να απειλεί πως εάν ενημερώσουν τις Αρχές θα σπεύσουν βράδυ στο σχολείο για να το καταστρέψουν. Το ζευγάρι, υπό τον φόβο να συλληφθεί, τράπηκε σε φυγή, αρπάζοντας και μία οθόνη υπολογιστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλες ζημιές στο σχολικό χώρο, ούτε άλλες κλοπές, πέραν της οθόνης και της καταστροφής του καλωδίου του συστήματος συναγερμού.

Αναφορικά με την εθνικότητα τους, η οποία είναι διαφορετική, δόθηκαν μαρτυρίες από το προσωπικό που τους εντόπισε και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για λίγο μαζί τους.