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Σε σχέση με τα επεισόδια που έγιναν κατά την ημερίδα φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας, το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε ψες στην σύλληψη ενός εκ των καταζητούμενων προσώπων ηλικίας 22 ετών.

Παρουσιάστηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου σήμερα και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 4 μέρες.

Παράλληλα σήμερα συνελήφθησαν ακόμη έξι πρόσωπα τα οποία καταζητούνται. Πρόκειται για ένα ανήλικο 17 ετών, δυο 18 χρόνους, δύο 21 χρόνους και ένα 24 χρόνο. Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου για να γίνει αίτημα προσωποκράτησης.

Οι εξετάσεις για εντοπισμό των υπολοίπων καταζητούμενων αλλά και για την ταυτοποίηση των υπολοίπων 24 υπόπτων συνεχίζονται. Παρακαλείται οποιοσδήποτε μπορεί να δώσει πληροφορίες για ταυτοποίηση των υπόπτων να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στα τηλέφωνα 24 804060-72.