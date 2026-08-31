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Σε διαδικασία άμεσης απομάκρυνσης ρυπογόνων ουσιών, υπολειμμάτων και των δύο ναυαγίων που βυθίστηκαν το Σάββατο στο Κάβο Γκρέκο προχωρεί το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ενώ για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έχει ήδη εκδοθεί σχετική NAVTEX από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ).

Αναφορικά με τη βύθιση των σκαφών «PERLA BIANCA» και «PETSAS I» το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου στο Κάβο Γκρέκο, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μέσω ανακοίνωσης, σημειώνει με θλίψη τον τραγικό θάνατο του ιδιοκτήτη και χειριστή του σκάφους «PERLA BIANCA», κ. Ντίμη Μαυρόπουλου, και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο.

Σημειώνει ότι σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προωθεί διαδικασία για την άμεση απομάκρυνση κάθε είδους ρυπογόνων ουσιών, υπολειμμάτων, καθώς και των δύο ναυαγίων, από τη θάλασσα



Όσον αφορά ειδικότερα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, όπως επισημαίνεται, έχει παράλληλα εκδοθεί σχετική NAVTEX από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) προς τους ναυτιλλομένους

Αναφέρεται ότι οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση, καθώς και για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι, η διερεύνηση ναυτικής ασφάλειας (safety investigation) αναφορικά με το ναυτικό ατύχημα βύθισης του σκάφους «PERLA BIANCA» διενεργείται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Όσον αφορά τη βύθιση του ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους «PETSAS I», η διερεύνηση θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΕΔΝΑΣ), η οποία είναι η αρμόδια αρχή βάσει του περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμου.