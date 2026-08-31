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Η διερεύνηση από το αρμόδιο τμήμα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και την Αστυνομία θα καταδείξει τα ακριβή αίτια που σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες οδήγησαν προχθές στο ναυτικό δυστύχημα και το θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, το σκάφος του οποίου προσέκρουσε στα βράχια του Κάβο Γκρέκο.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου, Θεόδουλος Μεσημέρης, όπως ανέφερε στον «Φ», συγκάλεσε σύσκεψη για σήμερα με αρμόδιους λειτουργούς του Υφυπουργείου, για τον συντονισμό της έρευνας με σκοπό να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό γεγονός.

Σημειώνεται πως τα σοβαρά ατυχήματα με σκάφη αναψυχής που μεταφέρουν μέχρι 12 επιβάτες, τυγχάνουν χειρισμού και από τον Τομέα Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Ο εν λόγω Τομέας σε τέτοιες περιπτώσεις καταλήγει σε τεχνικής φύσεως ευρήματα, εντοπίζοντας τα αίτια ενός σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος και καταλήγει σε έκθεση, προβαίνοντας σε συστάσεις ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία κάνει τη δική της διερεύνηση για να εντοπιστούν οι όποιες ποινικές ευθύνες υπάρχουν από φυσικά πρόσωπα.

Στην προκειμένη οι αρμόδιοι επιθεωρητές πλοίων του Υφυπουργείου που είναι σε θέση να κάνουν τη διερεύνηση, καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν πέραν από τη θεομηνία, για την οποία είχε γίνει προειδοποίηση, υπήρχαν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες που οδήγησαν στον τραγικό χαμό του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Ο κ. Μεσημέρης, πάντως, μιλώντας χθες νωρίς το απόγευμα στην εφημερίδα μας είπε ότι η διερεύνηση για τις συνθήκες υπό τις οποίες προσέκρουσαν τα δυο σκάφη στα βράχια είναι σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή. «Ήδη χαρτογραφήσαμε την θαλάσσια περιοχή σε σχέση με τα συντρίμμια» μας είπε ο αξιωματούχος του Υφυπουργείου. «Μαζί με το Τμήμα Αλιείας ήμασταν με σκάφη εκεί» είπε ο κ. Μεσημέρης.

«Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η αποτύπωση της εικόνας στο βυθό που έγινε συντονισμένα με τους δύτες του Τμήματος Αλιείας» είπε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου προσθέτοντας ότι ήδη έχει κάνει συνεννοήσεις με τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομίας, αλλά και με τον ιδιοκτήτη του ακτοπλοϊκού που επίσης καταστράφηκε μετά από πρόσκρουση στα βράχια.

Απαντώντας σε ερώτημα του «Φ», ο κ. Μεσημέρης ανέφερε ότι δεν έχουν βυθιστεί τέτοια αντικείμενα ώστε να τίθεται ζήτημα θαλάσσιας ρύπανσης. Ανέφερε πως θα γίνει αμέσως προσπάθεια για απομάκρυνση των συντριμμιών και πως γι΄ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιηθεί «εξειδικευμένος πλωτός εξοπλισμός και γερανός».

«Η κατάσταση είναι υπό συνεχή παρακολούθηση» κατέληξε ο κ. Μεσημέρης.

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 18 χρόνια χάθηκαν 17 ψυχές σε σοβαρά συμβάντα στις ακτές της Κύπρου που σχετίζονται με θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής. Εντός της 10ετίας, από το 2020 μέχρι σήμερα τέσσερα τέτοια σοβαρά συμβάντα είχαν αποτέλεσμα ισάριθμους θανάτους, ενώ υπάρχει και ένα αγνοούμενο πρόσωπο.

Η αστυνομική έρευνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διερεύνηση της Αστυνομίας. Όπως έγινε γνωστό χθες το πρωί, μέλη του αστυνομικού σταθμού Αγίας Νάπας έκαναν εξετάσεις σε σχέση με τα τρία σκάφη που βρέθηκαν στο Κάβο Γκρέκο (τα δυο καταστράφηκαν) τη στιγμή της θαλασσοταραχής.

Συγκεκριμένα οι εξεταστές της υπόθεσης επρόκειτο να μιλήσουν με τους άλλους δύο ιδιοκτήτες των σκαφών, το ένα εκ των οποίων διαλύθηκε, από τα πέντε πρόσωπα που διασώθηκαν από την Αστυνομία και το ΚΣΕΔ, καθώς και αυτόπτες μάρτυρες. Υπό το μικροσκόπιο αναμενόταν να τεθούν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς και μαρτυρίες με στόχο να διαφανεί πού ήταν προσδεδεμένα τα σκάφη και πώς παρασύρθηκαν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 76χρονου επιχειρηματία, Ντίμη Μαυρόπουλου, θα εξακριβωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις καταδεικνύουν πως ο Μαυρόπουλος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του σκάφους του, σε αντίθεση με την 57χρονη συμβία και την κόρη του που πρόλαβαν να πηδήξουν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα ελικόπτερα που επιστράτευσε το ΚΣΕΔ.

Η 57χρονη νοσηλεύεται με κατάγματα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Η κόρη του θανόντα πήρε εξιτήριο.

Οι παρενέργειες της θεομηνίας

>> Μέχρι τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου οι τηλεφωνικές κλήσεις στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για επιδιόρθωση βλαβών ανήλθαν στις 18 χιλιάδες, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος της μέρας έφτασαν στις 25 χιλιάδες. Αυτό ανέφερε χθες στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου.

«Μέσα σε μία ώρα λαμβάναμε 3.500 χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις», είπε. Η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι παρά τις προσπάθειες συνεργείων της ΑΗΚ και την αποκατάσταση μεγάλου αριθμού βλαβών λόγω της κακοκαιρίας, μέχρι χθες το μεσημέρι «στη Λευκωσία, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλές μικρές, τοπικές βλάβες».

Ζημιές στο δίκτυο προκλήθηκαν, όπως είπε, «από πτώση αντικειμένων πάνω στα καλώδια είτε λόγω πτώσης πασσάλων». «Ήταν τόσο σφοδροί οι άνεμοι που ξεριζώθηκαν πάσσαλοι, ενώ κάηκαν και μετασχηματιστές επειδή χτυπήθηκαν από κεραυνούς», πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι «έφυγαν διάφορες στέγες σπιτιών και πάνελ φωτοβολταϊκών», τα οποία κατέληξαν πάνω στις γραμμές της ΑΗΚ.

>> Σε χθεσινές τοποθετήσεις του ο μετεωρολογικός λειτουργός, Ανδρέας Χρυσάνθου, ανέφερε ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για την κατάσταση. Απαντώντας σε ερωτήσεις, είπε, ότι το Τμήμα είχε εκδώσει και Δελτίο Θαλασσών. «Αυτό, κατά τη χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) ημέρα, είχε εκδοθεί. Χαρακτηριστικά τονιζόταν ότι το ύψος κύματος στην περιοχή, στα ανατολικά, ήταν κοντά στα 2,5 μέτρα», είπε. Πρόσθεσε ότι στο Δελτίο Θαλασσών τονιζόταν επίσης η πορτοκαλί προειδοποίηση που βρισκόταν σε ισχύ, αλλά και ότι στις παράκτιες περιοχές αναμένονταν καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονταν από ισχυρότατες ριπές, μέχρι 8 και 9 μποφόρ.

>> Οι παρενέργειες της προχθεσινής θεομηνίας αποδίδονται και σε ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε χθες η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο εκπρόσωπος Τύπου, Ανδρέας Κεττής, ενημέρωσε, συγκεκριμένα, ότι «η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 382 περιστατικά, 21 πυρκαγιές, 359 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις». Ανάμεσα στα περιστατικά είναι οι δυο πυρκαγιές που ξέσπασαν στην κοινότητα Αυγόρου (πτώση κεραυνού) και στην Κοκκινοτριμιθιά (ενδεχόμενη πτώση κεραυνού), αλλά και σε συμβάντα που σχετίζονται με πλημμύρες, άντληση νερού και πτώση δένδρου.