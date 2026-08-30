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Συγκλονίζει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο, εκεί όπου σημειώθηκε η τραγωδία στη θάλασσα όταν το σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου χτύπησε στα βράχια με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Η κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο, ήταν η αφορμή για τον Πανίκο Α. (επιθυμεί να μην δημοσιευθεί το πλήρες ονοματαπενώνυμο του αλλά η ιστοσελίδα μας κατέχει τα πλήρη στοιχεία του), τον αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο philenews, να μεταβεί το σημείο για να φωτογραφίσει την αγριότητα της θάλασσας, χωρίς να ανέμενε την τραγωδία που ακολούθησε. Όπως λέει, στο σημείο βρίσκονταν κάποιοι τουρίστες αλλά και άλλοι Ε/κ, οι οποίοι είδαν τα σκάφη και αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο που διατρέχουν οι επιβαίνοντες.

Το πρώτο πλοίο που διαλύθηκε από τα κύματα

«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του».

Ακολούθως, όπως αφηγείται ο Πανίκος Α., έφτασαν ακόμα τρία άτομα στο σημείο και όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα. Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Στο σημείο έφτασε εκείνη την ώρα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν «αναλαμβάνουμε εμείς”, αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

“Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί”.

Το δεύτερο πλοίο που έμεινε άθικτο

«Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε». Όπως αναφέρει ο Πανίκος Α., αυτό ήταν το πλοίο που δεν διαλύθηκε στα βράχια και έμεινε άθικτο.

Το δεύτερο πλοίο. Διακρίνεται πίσω η λέμβος που πιάστηκε στην προπέλα.

Το πλοίο του Ντίμη Μαυρόπουλου

«Ο Μαυρόπουλος εξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν». Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι το πλοίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με άλλο πλοίο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλήση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο.

Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική αφήγησή του ο Πανίκος Α., αναφέρει ότι η Αστυνομία και το ελικόπτερο επικεντρώθηκαν αμέσως στο πλοίο του Ντίμη, όταν αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε. «Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Συγκλονισμό προκαλεί επίσης το γεγονός, ότι στο σημείο έφτασαν πολλοί φίλοι του Μαυρόπουλου, οι οποίοι του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούσαν να βγει από το πλοίο. «Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».

Οι περαστικοί

Στην περιγραφή του ο αυτόπτης μάρτυρας επισημαίνει ακόμη ότι στο σημείο έφτανε συνεχώς κόσμος ο οποίος έβγαζε βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα. «Κατέβαιναν στα βράχια για να κάνουν στόρι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, τόνισε τέλος την δραστική ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων και τον άψογο συγχρονισμός τους. «Αν δεν ήταν αυτοί, όπως και όσοι βοηθήσαμε εθελοντικά θα είχαμε και άλλα θύματα», δήλωσε καταληκτικά.