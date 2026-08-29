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Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο. Η ακραία κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο έφερε μια πολύ έντονη θαλασσοταραχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και τον θάνατο ενός 76χρονου Ελληνοκύπριου, του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη, ενώ ξεχώριζε για την συμμετοχή του με τα κοινά.

Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων.

Η σχέση του με το αυτοκίνητο πάει πολύ πίσω, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986, όταν κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επίσης μια εμβληματική μορφή του καρναβαλιού της Λεμεσού. Το 2014 ενσάρκωσε μάλιστα τον βασιλιά καρνάβαλο, ενδεδυμένος τον μανδύα «Μνημόνιος ο Μέγας».

Θρηνεί ο Δήμος Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, μιας ξεχωριστής και ιδιαίτερα αγαπητής προσωπικότητας της Λεμεσού, που συνέδεσε τη ζωή και τη δράση του με την πόλη.

«Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος δραστήριος, δημιουργικός και ανήσυχος. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κύπρου, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ως ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλλυ της εποχής του, τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις. Τη μεγάλη του αγάπη για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε μια σημαντική παρακαταθήκη, δημιουργώντας στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου.

Ξεχωριστή ήταν και η σχέση του με το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Υπήρξε γνήσιος καρναβαλιστής, άνθρωπος της χαράς και της εξωστρέφειας της πόλης μας και το 2014 φόρεσε το στέμμα του Βασιλιά Καρνάβαλου. Η παρουσία του στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης παράδοσης της Λεμεσού.

Παράλληλα, ενδιαφερόταν ενεργά για τα κοινά και για την πρόοδο της Λεμεσού, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στον δημόσιο διάλογο για την πόλη και το μέλλον της.

Η Λεμεσός αποχαιρετά σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, για το αυτοκίνητο, για το Καρναβάλι και πάνω απ’ όλα για την πόλη του.

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Δήμου Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Το απόγευμα είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση προς εντοπισμό του, αφότου διασώθηκαν άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία σκάφη. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε τελικά αναίσθητος από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΚΣΕΔ αφού κινδύνευαν να βυθιστούν τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό και διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν άκατοι, αλλά και ελικόπτερο που διέσωσε δύο πρόσωπα από δεύτερο σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε και ο ίδιος. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν η συμβία και η κόρη του και πρόλαβαν να πηδήξουν στο νερό, όπου ακολούθως τις βοήθησαν δύο ελικόπτερα που βρίσκονταν ήδη εκεί. Το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια και ο Ντίμης Μαυρόπουλος θεωρήθηκε αγνοούμενος, γι’ αυτό και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του.

Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι η συμβία και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Επιπλέον, διασώθηκαν άλλα δύο πρόσωπα από τρίτο σκάφος, το οποίο κινδύνεψε να βυθιστεί, και είναι καλά στην υγεία τους.