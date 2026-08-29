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Δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην επαρχία Λευκωσίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δέχονται μαζικές κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, τα περιστατικά αφορούν μεταξύ άλλων πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές σε ανοικτούς χώρους έπειτα από κεραυνούς, καθώς και σπινθηρισμούς σε ηλεκτρικά καλώδια που σε ορισμένες περιπτώσεις προκάλεσαν φωτιά.

Πυρκαγιά σε μεγάλο περιφραγμένο χώρο στην Κοκκινοτριμιθιά με μεγ´αλο αριθμό παλιών οχήματων, παλιών οικιακών συσκευών και οικοδομικών υλικών. Επιχειρούμε για κατάσβεση με πέντε στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Η πρώτη πληροφορία αναφέρει ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από πτώση… August 29, 2026

Οι Αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση για την αντιμετώπιση των περιστατικών, ενώ αναμένεται νεότερη και λεπτομερέστερη ενημέρωση όταν διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση.

Κλειστός ο δρόμος κάτω από την αερογέφυρα Χαλεπιανών λόγω συσσώρευσης νερού

Κλειστό είναι το σημείο του δρόμου κάτω από την αερογέφυρα Χαλεπιανών, λόγω συσσώρευσης νερού στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία των αυτοκινητοδρόμων παρατηρείται αυξημένη ποσότητα νερού στο οδόστρωμα, καθώς και συσσώρευση ακαθαρσιών, όπως κλαδιά κά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

