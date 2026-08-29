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Υπάρχει μια σύγχυση. Ενίοτε και σκόπιμη. Κάποιοι θεωρούν πως ό,τι ισχύει με τη διαμεσολάβηση του υπουργείου Εργασίας, που όταν βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων αναστέλλονται, παγώνουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και με το Κυπριακό.

Δηλαδή, επειδή συζητούνται Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, καταβάλλεται προσπάθεια επανέναρξης συνομιλιών, θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να ανέχεται τις παρανομίες της αποσχιστικής οντότητας. Αλλά και την κατοχή! Κοντολογίς, εμείς να μην αντιδρούμε κι αυτοί να συνεχίσουν την υλοποίηση των σχεδιασμών τους! Απύθμενο θράσος. Είναι η λογική του «και τα δικά μας, δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας».

Ενοχλούνται και αντιδρούν στα κατεχόμενα, επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία παρεμβαίνει και ακυρώνει διεθνείς εκδηλώσεις, που οργανώνονται από το παράνομο καθεστώς, που εγκαθίδρυσε η κατοχική δύναμη. Ενοχλούνται επειδή διώκονται σφετεριστές ελληνοκυπριακών περιουσιών καθώς, όπως λένε, «επηρεάζεται η οικονομία» τους. Ενοχλούνται επειδή επανήλθε το θέμα των ενταλμάτων για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Ενοχλούνται γιατί υπενθυμίζεται η κατοχή και η παρανομία.

Οι Ελληνοκύπριοι, λένε στα κατεχόμενα, είναι… κακοί, αρνητικοί, επειδή δεν τούς αφήνουν ούτε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, να κάνουν, ούτε και να φιλοξενήσουν ή να συμμετάσχουν σε διεθνείς αθλητικές δράσεις. Με τις παρεμβάσεις τους οι Ελληνοκύπριοι, λένε, μέχρι και τη φημισμένη Μπαρτσελόνα ανάγκασαν να ακυρώσει το καμπ, που σχεδίαζε στα κατεχόμενα!

Είναι σαφές πως δεν πρόκειται να αντιμετωπισθούν αυτές οι εκδηλώσεις διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Ορθά το υπουργείο Εξωτερικών «σηκώνει γη και ουρανό» και ματαιώνει τις δράσεις αυτές. Γιατί δεν είναι τέχνη, αθλητισμός, είναι πολιτική αυτό που κάνουν οι αξιωματούχοι της αποσχιστικής οντότητας και επιχειρούν να αξιοποιήσουν το καθετί για την αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος.

Κι όλα αυτά που γίνονται από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχουν σχέση με τις πρωτοβουλίες στο Κυπριακό. Είναι, ωστόσο, σαφές πως σε μια περίοδο συζητήσεων στο Κυπριακό, η διέξοδος δεν είναι ο κατευνασμός. Η προσέγγιση αυτή δοκιμάσθηκε στο παρελθόν και αντί άλλου αποτελέσματος το καθεστώς της Άγκυρας έχει αποθρασυνθεί. Δεν μπορεί να αφήνονται να πραγματοποιούνται δράσεις, που συνδέονται με την ανάδειξη της αποσχιστικής οντότητας και την εδραίωση της. Εάν όλα αυτά που προσπαθούν να οργανώσουν ακυρώνονται, θα αισθανθούν και την πίεση. Θα πρέπει να αντιληφθούν πως χωρίς συμφωνία αυτές οι δραστηριότητες θα εμποδίζονται. Άλλωστε, εάν όλα αυτά γίνονται ανενόχλητα, γιατί να θέλουν λύση; Εάν ξεπουλούν ελληνοκυπριακές περιουσίες, συμμετέχουν σε διεθνή φόρουμ, τι θα τους λείπει; Η διεθνής αναγνώριση. Θα είναι, όμως, με όλα αυτά, μια «Ταιβάν». Αυτό δεν επιδιώκει χρόνια η κατοχική Τουρκία; Με την χαλάρωση, κάνοντας τα στραβά μάτια για να γίνονται εκδηλώσεις στα κατεχόμενα από την αποσχιστική οντότητα, απομακρύνεται και η επίτευξη συμφωνίας. Δεν θα έχουν λόγο να θέλουν λύση.

Την ίδια ώρα, είναι σαφές πως ασχολούμαστε με ξεπερασμένα εργαλεία πολιτικής. Πενήντα δυο χρόνια μετά, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, επανέρχονται συχνά- πυκνά όπως την ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο. Με ασπιρίνη- και μάλιστα ληγμένη- δεν προσφέρεται θεραπεία. Επί της ουσίας είναι τεχνητή διέξοδος σε ένα αδιέξοδο, που δεν μπορεί να ανατραπεί με όρους και προσεγγίσεις προηγούμενων εποχών. Πρόκειται για προσπάθεια, που γίνεται επειδή δεν δέχεται η κατοχική πλευρά να συζητήσει την ουσία του Κυπριακού.

Για να έχουν ουσία τα ΜΟΕ πρέπει να συμβάλουν, διά της υλοποίησης τους, στην άρση των κατοχικών δεδομένων και όχι στην κανονικοποίησή τους. Να φέρνουν πιο κοντά τη λύση. Ποια λύση; Αυτή που δεν θα νομιμοποιεί πλήρως ή μερικώς τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.