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Συντονισμένες επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΥΔΑΠ) Πάφου, είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο προσώπων για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ τρίτο πρόσωπο συνελήφθη για επίθεση εναντίον μελών της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα χθες, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφοριών που αφορούσαν πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μέλη της ΥΚΑΝ και ΥΔΑΠ Πάφου διενήργησαν έρευνες σε τρεις κατοικίες και ένα υποστατικό στην επαρχία Πάφου.

Η πρώτη έρευνα διενεργήθηκε σε οικία 35χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 42.500 ευρώ σε μετρητά, 345 αγγλικές στερλίνες, 40 δανέζικες κορώνες, ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 89 γραμμαρίων, 1.133 δισκία έκστασης και 90 κάψουλες αναβολικών ουσιών. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο όχημα του, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επιπρόσθετη ποσότητα κάνναβης, μεικτού βάρους πέντε γραμμαρίων, με αποτέλεσμα να επανασυλληφθεί. Ο 35χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Σε δεύτερη έρευνα, στην οικία 40χρονης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 3,4696 γραμμαρίων. Η 40χρονη συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και μεταφέρθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ Πάφου όπου ανακρίθηκε. Ακολούθως κατηγορήθηκε γραπτώς και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ώστε να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.

Όσον αφορά την τρίτη έρευνα, η οποία διενεργήθηκε σε οικία 35χρονου, κατά την είσοδο των μελών της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ στην κατοικία, ο 35χρονος άρχισε να εξυβρίζει τα μέλη της Αστυνομίας και επιτέθηκε σε δύο εξ αυτών. Ως εκ τούτου συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Από τις έρευνες που ακολούθησαν στην οικία και σε υποστατικό που διατηρεί στην Πάφο, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε παράνομο.

Από την επίθεση, τα δύο μέλη της Αστυνομίας τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθείων και στην συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) και το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.