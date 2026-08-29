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Οι εκδόσεις Ρίζες, οργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου των Κώστα Βενιζέλου και Μιχάλη Ιγνατίου, «ΕΝΟΧΟΣ – Η εντολή του Κίσινγκερ, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974.»

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 19.15, στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος», στον Αρχάγγελο, Λευκωσία.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Νίνα Γ. Κασιμάτη, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός

Αθανάσιος Έλλις, Δημοσιογράφος και

οι συγγραφείς, Κώστας Βενιζέλος και Μιχάλης Ιγνατίου.