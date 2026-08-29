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Τα εγκλήματα δεν έχουν ασυλία, ούτε διαγράφονται βάσει εθνικότητας, αλλά οι εγκληματίες πρέπει να τιμωρούνται και τα εγκλήματα να εξαλείφονται. Δύο εγκλήματα στην σημερινή κατεχόμενη Κύπρο που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ στη Χάγη) είναι ο παράνομος εποικισμός και ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών. Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο Δικαστήριο, το κατηγορητήριο αφορά πρόσωπα και όχι κράτος. Επιπλέον, η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου αποτελεί κορυφαία υποχρεωτική ευρωπαϊκή νομοθεσία στην ΕΕ.

Για πολλά χρόνια τεκμηριώνω την ανάγκη για δύο μέτρα:

α) Εκστρατεία ενημέρωσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου της ΕΕ (2009), που καθόρισε το Κτηματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μοναδική νόμιμη αρχή ιδιοκτησίας

και

β) Τη δίωξη των εγκληματιών π.χ. με εντάλματα σύλληψης, πρόσαψη κατηγοριών, καταδίκες από Ευρωπαϊκά Κυπριακά Δικαστήρια, φυλάκιση, κατάσχεση περιουσιών.

Διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις επιδίωξαν να «ενταφιάσουν» την απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου της ΕΕ (2009) κι είχαν το «καλό κλίμα στις διαπραγματεύσεις ως προτεραιότητα». Σήμερα, υπάρχει δράση από τις κυπριακές Αρχές, παρ’ όλο που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, είχα δεκάδες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις στην ΕΕ με την κυπριακή κυβέρνηση, δυστυχώς, «απούσα», αλλά τώρα η στάση άλλαξε. Μάλιστα, διοργάνωσα εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με κύριο ομιλητή τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Κ. Κόμπο. Παρεμπιπτόντως, τις προάλλες ανακοινώθηκε ότι εκδίδεται στην Κύπρο πολίτης της ΕΕ από τη Λιθουανία, για εμπλοκή της στο σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Είχε συλληφθεί στη Γαλλία και μετά από απόρριψη των εφέσεων της, εκδίδεται για να δικαστεί στην Κύπρο.

Ειδικά για το έγκλημα του εποικισμού, υπέβαλα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (Χάγη) πολυσέλιδο έγγραφο (2014), που ετοιμάστηκε από τον κορυφαίο καθηγητή στις ΗΠΑ Kontorovich, με αίτημα το κατηγορητήριο στους υπεύθυνους εγκληματίες για τον εποικισμό και τον σφετερισμό. Οι πρόσφατοι αριθμοί που το κατοχικό καθεστώς παραδέχεται ως πληθυσμό του, αποτελούν απόδειξη του εποικισμού. Φυσικά, εποικισμός είναι η μεταφορά εποίκων, αλλά είναι κι η στήριξη του κατοχικού καθεστώτος και δημιουργία υποδομών από την κατέχουσα Τουρκία, που καθιστά το έγκλημα του εποικισμού αυταπόδεικτο. Πάντως, η καταδίκη του εποικισμού από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον της Κύπρου στη βάση ενός αντικατοχικού αγώνα και με δυνάμεις στα κατεχόμενα. Κι όσοι στην Κυπριακή Δημοκρατία εφευρίσκουν λεκτικό για να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα στην επιδίωξη τους δήθεν για εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό, όχι μόνο ματαιοπονούν αλλά νομιμοποιούν τα τουρκικά εγκλήματα.

Τώρα, δυστυχώς, έχουμε πολιτικά πρόσωπα με εμμονές και απύθμενες ατομικές φιλοδοξίες, που προφασίζονται διάφορα για να συγκαλύπτουν τους εγκληματίες, εφόσον γίνονται αρεστοί ειδικά ενόψει εκλογών. Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος προέχει, όμως, εφόσον θα τερματίζονται τα εγκλήματα με αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιβάλλει η κορυφαία ευρωπαϊκή υποχρεωτική νομοθεσία. Κι ενόσω τα εγκλήματα συνεχίζονται, η καταδίωξη των εγκληματιών και τιμωρία τους, επιβάλλεται. Το εξωφρενικό είναι που κάποιοι προσποιούνται τους δήθεν προοδευτικούς ή ευρωπαϊστές, συγκαλύπτοντας τέτοια εγκλήματα!

Με την έναρξη των εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου θα επαναφέρω στο προσκήνιο το θέμα του σφετερισμού και το έγκλημα του εποικισμού που βρίσκεται ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

* Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D