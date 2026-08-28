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Ο Ευρωπαϊκός Συντονισμός Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCEUC) και η Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Κύπρου (CYATCU) κάλεσαν σε επείγουσα διεθνή και ευρωπαϊκή δράση υψηλού επιπέδου για αντιμετώπιση των μακροχρόνιων κινδύνων για την ασφάλεια των πτήσεων στο FIR Λευκωσίας, μετά από περιστατικό παραλίγο σύγκρουσης μεταξύ τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους και πολιτικού επιβατικού αεροσκάφους.

Σε ξεχωριστές επιστολές που απέστειλαν την Πέμπτη, οι δύο οργανώσεις προειδοποίησαν ότι, 14 χρόνια μετά την περιγραφή της κατάστασης στο FIR Λευκωσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «μη βιώσιμης και απαράδεκτης από πλευράς ασφάλειας των πτήσεων», δεν έχει εφαρμοστεί καμία αποτελεσματική τεχνική λύση.

Οι νέες εκκλήσεις ακολουθούν περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της 19ης Αυγούστου και αφορούσε μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus A400M της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφος Boeing 737-800 της TUI Airways στο FIR Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει η ATCEUC, το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος, με διακριτικό κλήσης TUAF770, εισήλθε στο FIR Λευκωσίας χωρίς να αποκαταστήσει επικοινωνία και ακολούθησε πορεία διαφορετική από εκείνη που προβλεπόταν στο δηλωμένο σχέδιο πτήσης του. Το αεροσκάφος ανέβαινε προς το επίπεδο πτήσης FL360 στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας, κοντά στα όρια με το FIR Άγκυρας, ενώ το πολιτικό αεροσκάφος, με αριθμό πτήσης TOM56T, κατέβαινε μέσω του FL350 σε συγκλίνουσα πορεία.

Σύμφωνα με την ATCEUC, ένα σοβαρό περιστατικό αποφεύχθηκε αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (ACC) εντόπισαν τη σύγκρουση των πορειών και έδωσαν οδηγία στο πολιτικό αεροσκάφος να σταματήσει την κάθοδό του.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανέφερε ότι το περιστατικό καταδεικνύει πως το μακροχρόνιο πρόβλημα στο FIR Λευκωσίας δεν έχει επιλυθεί και ότι στρατιωτικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που επιχειρούν από την Τουρκία συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται χωρίς αποτελεσματικό συντονισμό κοντά σε κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές και στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Στην επιστολή της, η CYATCU προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια δεν μπορούν πλέον να επαφίενται στην επαγρύπνηση μεμονωμένων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η συντεχνία ανέφερε ότι το περιστατικό της 19ης Αυγούστου δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά «μια ορατή στιγμή σε ένα μοτίβο» που βιώνουν τα μέλη της εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τη CYATCU, τα μέλη της στο ACC Λευκωσίας αντιμετωπίζουν καθημερινά μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο FIR Λευκωσίας, χωρίς σχέδια πτήσης κατατεθειμένα στη Λευκωσία και χωρίς αμφίδρομη επικοινωνία.

Οι ελεγκτές, ανέφερε, καλούνται να παρακολουθούν, να προβλέπουν και να αντισταθμίζουν τις κινήσεις αεροσκαφών των οποίων οι πτήσεις δεν συντονίζονται με τη Λευκωσία, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται την πολιτική εναέρια κυκλοφορία προς και από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

«Ο λόγος που το FIR Λευκωσίας δεν έχει καταγράψει μέχρι σήμερα θανατηφόρο δυστύχημα, παρά αυτή τη συμπεριφορά, δεν είναι ότι ο κίνδυνος τυγχάνει διαχείρισης από οποιονδήποτε θεσμό που εκπροσωπείται σε αυτή την αλληλογραφία. Είναι επειδή τα μέλη μας, εδώ και δεκαετίες, απορροφούν προσωπικά έναν κίνδυνο που δικαιωματικά ανήκει στη διεθνή επιβολή», ανέφερε η CYATCU.

Η συντεχνία προειδοποίησε ότι η επαγρύπνηση των ελεγκτών δεν μπορεί να θεωρείται μόνιμη εγγύηση έναντι ενός σοβαρού ατυχήματος, ιδιαίτερα καθώς η δραστηριότητα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προσθέτει ένα ακόμη απρόβλεπτο στοιχείο σε ένα ήδη πολύπλοκο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται 14 χρόνια μετά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε ανησυχια για επικίνδυνα περιστατικά στο FIR Λευκωσίας. Σε επιστολή της προς την ATCEUC τον Μάρτιο του 2012, η Επιτροπή εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την αναφερόμενη αύξηση των περιστατικών και αναγνώρισε τη σοβαρή απειλή που αυτά συνιστούσαν για την ασφάλεια της αεροπορίας, σημειώνοντας ότι εργαζόταν με τα εμπλεκόμενα μέρη για την εξεύρεση μιας ικανοποιητικής τεχνικής λύσης.

Ωστόσο, η ATCEUC ανέφερε ότι έκτοτε δεν έχει ανακοινωθεί, δημοσιοποιηθεί ή εφαρμοστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε τεχνική λύση, ενώ δεν έχει αποκατασταθεί η άμεση επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Άγκυρας και της Λευκωσίας.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ζητά την άμεση εμπλοκή του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), επανεξέταση της απουσίας αμφίδρομου συντονισμού μεταξύ Άγκυρας και Λευκωσίας, καθώς και νέα διπλωματική πρωτοβουλία υψηλού επιπέδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κύπρου και της Τουρκίας.

Ζητά επίσης κοινή αξιολόγηση ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον EUROCONTROL, με δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων, καθώς και σαφή και χρονικά δεσμευτικό οδικό χάρτη για την αποκατάσταση αποτελεσματικού επιχειρησιακού συντονισμού.

Η CYATCU στήριξε τα αιτήματα αυτά και ζήτησε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στο ACC Λευκωσίας να συμμετέχουν άμεσα σε οποιαδήποτε αξιολόγηση ασφάλειας ή διαδικασία διερεύνησης των γεγονότων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οποιαδήποτε λύση δεν θα πρέπει να επιβαρύνει την Κύπρο μέσω μέτρων που θα περιορίζουν την πολιτική εναέρια κυκλοφορία ή τη συνδεσιμότητα του νησιού, σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν θα πρέπει να επωμιστεί τις οικονομικές ή επιχειρησιακές συνέπειες ενός προβλήματος που δεν δημιούργησε.

Ο Πρόεδρος της ATCEUC Jean-Denis Larrère ανέφερε ότι ο στόχος παραμένει η διασφάλιση ότι οι ουρανοί πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο θα είναι ασφαλείς, προβλέψιμοι και θα διέπονται από αποτελεσματική διεθνή συνεργασία και κανονισμούς.

«Έφτασε η ώρα να μετατραπούν οι δεσμεύσεις του 2012 σε μια βιώσιμη τεχνική λύση», ανέφερε.

ΚΥΠΕ