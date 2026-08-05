Σε διάψευση των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σε σχέση με τις καθυστερήσεις πτήσεων εξαιτίας της αυξημένης κίνησης στον εναέριο χώρο, προχώρησε η Πολιτική Αεροπορία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που καταγράφονται ως παραγωγοί καθυστερήσεων στην Ευρώπη για το 2026, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ), Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει λάβει γνώση των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, με αφετηρία την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, τα οποία περιγράφουν σοβαρή συμφόρηση στον ελληνικό και κυπριακό εναέριο χώρο, επικαλούμενα στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας του EUROCONTROL. Το ΤΠΑ επιθυμεί να διευκρινίσει τη θέση του αναφορικά με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στην Κύπρο και να τονίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που καταγράφονται ως παραγωγοί καθυστερήσεων στην Ευρώπη για το 2026.

Είναι πραγματικότητα ότι ο εναέριος χώρος της Ανατολικής Μεσογείου, και ειδικά του FIR Λευκωσίας, έχει δεχθεί αυξημένους όγκους κυκλοφορίας φέτος το καλοκαίρι, καθώς κάποιες ροές έχουν ανακατευθυνθεί λόγω της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο αυξημένος όγκος κυκλοφορίας δεν θα πρέπει να συγχέεται με πρόβλημα καθυστερήσεων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Τα ίδια τα δημοσιευμένα στοιχεία επιδόσεων δικτύου του EUROCONTROL — η ίδια πηγή που αναφέρεται στα σημερινά δημοσιεύματα — προσδιορίζουν τη Γαλλία και την Ελλάδα ως τους κύριους συντελεστές καθυστερήσεων διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας εν πτήσει (en-route) στο δίκτυο φέτος το καλοκαίρι, αντιπροσωπεύοντας από κοινού πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού καθυστερήσεων του δικτύου.

Η Κύπρος δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των «καυτών σημείων» καθυστερήσεων του δικτύου στις εβδομαδιαίες αναφορές της EUROCONTROL, ενώ οι συγκεκριμένες πιέσεις χωρητικότητας και στελέχωσης που αναφέρονται στα δημοσιεύματα αφορούν στο κέντρο ελέγχου στην Ελλάδα, και όχι στην Κύπρο.

Η Κύπρος, αντίθετα, συνεχίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, διαχειριζόμενη με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σημαντικά αυξημένους όγκους πτήσεων. Η γεωπολιτική αστάθεια και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε ανακατανομή αεροπορικών διαδρομών, με αποτέλεσμα ο κυπριακός εναέριος χώρος να απορροφά πρόσθετη κυκλοφορία που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα διερχόταν από άλλες περιοχές και να καταγράφει ιστορικά ρεκόρ πτήσεων.

Παρά τις αυξημένες αυτές επιχειρησιακές απαιτήσεις, η Κύπρος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται με αξιοσημείωτη επιτυχία, διατηρώντας υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέπειας. Η πίεση που δέχονται οι μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Κύπρου (Κέντρο Ελέγχου, Πύργοι Λάρνακας και Πάφου) και η διαχείριση της αυξημένης κίνησης αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα του κυπριακού συστήματος αεροναυτιλίας. Ένα σύστημα που αποτελείται από ένα συνδυασμό της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλεται από το προσωπικό και της αξιοπιστίας των Κυπριακών υποδομών.

Η Κύπρος ενισχύεται συνεχώς με σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές οι οποίες της επιτρέπουν να διαχειρίζεται με επιτυχία υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας καταδεικνύοντας ότι οι συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακές διαδικασίες αποδίδουν απτά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις χωρητικότητας και στελέχωσης.

Η αυξημένη κυκλοφορία πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο που οφείλεται εν μέρει στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως σταθερός και αξιόπιστος αεροπορικός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο σταθερός ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή έχει αναδειχθεί διαχρονικά μέσω διαφόρων κρίσεων στη περιοχή κάτι το οποίο τονίστηκε έντονα από τον EUROCONTROL.

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων. Αντίθετα, για το 2026 αποτελεί μέρος της λύσης, απορροφώντας πρόσθετη κυκλοφορία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού αεροπορικού δικτύου. Η Κύπρος θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το EUROCONTROL, τους διεθνείς αεροπορικούς οργανισμούς και τους εταίρους της στην περιοχή, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας υπηρεσιών προς αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες.