Σε πιο ομαλούς ρυθμούς επανέρχονται οι τουριστικές κρατήσεις στην Κύπρο, ωστόσο οι πληρότητες του Αυγούστου παραμένουν περίπου 10% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, με τους ξενοδόχους να προσβλέπουν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Άκης Βαβλίτης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο κλάδος έχει εισέλθει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς κρατήσεων, παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Χρίστος Αγγελίδης, ανέφερε ότι ο Αύγουστος κινείται περίπου 10% χαμηλότερα σε παγκύπρια βάση, ενώ η υστέρηση για τον Σεπτέμβριο φτάνει μέχρι το 15%.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα οι κρατήσεις

«Μπορεί κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες να είναι πίσω, αλλά, γενικά, είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό σε σχέση πάντα με το προηγούμενο διάστημα», ανέφερε ο κ. Βαβλίτης.

Οι ακυρώσεις που καταγράφονται βρίσκονται, σύμφωνα με τον ίδιο, στα φυσιολογικά επίπεδα που παρατηρούνται κάθε χρόνο. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τον Μάρτιο, οι τουριστικοί φορείς, η ξενοδοχειακή βιομηχανία και η Πολιτεία έλαβαν, όπως είπε, τα απαραίτητα μέτρα για την επαναφορά της κατάστασης σε κάποια ομαλότητα.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι δεν είναι εύκολο να υποχωρήσει ο φόβος που προκάλεσαν στο ταξιδιωτικό κοινό οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η γεωγραφική εγγύτητα της Κύπρου στην περιοχή.

Οι πληρότητες δεν δείχνουν όλη την εικόνα

Αναφερόμενος στις πληρότητες των ξενοδοχείων, ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ σημείωσε ότι έχουν δοθεί εκπτώσεις για την προσέλκυση επισκεπτών. Τόνισε, συνεπώς, ότι τα ποσοστά πληρότητας δεν αποτυπώνουν από μόνα τους τη συνολική εικόνα.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι το οικονομικό αποτύπωμα της τουριστικής χρονιάς, το οποίο αναμένεται να αποσαφηνιστεί προς τα τέλη Οκτωβρίου, όταν ολοκληρώνεται η θερινή τουριστική περίοδος και θα υπάρχουν σαφέστερες ενδείξεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για το 2027

Θετική εξέλιξη αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Βαβλίτη, το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ήδη υπογράψει τα συμβόλαιά τους για την τουριστική περίοδο του 2027.

«Αναμένουμε με αισιοδοξία το 2027», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι πληρότητες και τα έσοδα να προσεγγίσουν τα επίπεδα του 2025.

Για το 2026, σημείωσε, τα περιθώρια ουσιαστικής αλλαγής της εικόνας είναι πλέον περιορισμένα.

Στο -10% ο Αύγουστος και έως -15% ο Σεπτέμβριος

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι ο Ιούλιος εξελίχθηκε καλύτερα από ό,τι έδειχναν οι αρχικές ενδείξεις, λόγω του μεγάλου όγκου κρατήσεων της τελευταίας στιγμής. Αντίστοιχη τάση παρατηρείται και τον Αύγουστο.

«Είμαστε περίπου 10% πίσω για τον Αύγουστο σε παγκύπρια βάση και λίγο περισσότερο, μέχρι 15%, για τον Σεπτέμβριο», είπε.

Ο κ. Αγγελίδης εκτίμησε ότι ο Αύγουστος θα κινηθεί σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι είναι μαθηματικά δύσκολο να καλυφθούν πλήρως τα ποσοστά πληρότητας των προηγούμενων ετών.

Οι ελπίδες του κλάδου εξακολουθούν να στηρίζονται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ενώ θετικά συμβάλλει και η αυξημένη τουριστική ροή από το Ισραήλ. Η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται λίγο πριν από την άφιξη και από διακοπές μικρότερης διάρκειας.

Η αύξηση των επισκεπτών από το Ισραήλ θεωρείται ιδιαίτερα βοηθητική, δεδομένου ότι στην αρχή της τουριστικής περιόδου χάθηκαν πολλές κρατήσεις που αφορούσαν το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Εκπτώσεις για τη διατήρηση των πληροτήτων

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, το επόμενοόμενο κρίσιμο βήμα είναι ο υπολογισμός των οικονομικών απωλειών, καθώς για να επιτευχθούν οι σημερινές πληρότητες οι ξενοδοχειακές μονάδες προχώρησαν σε πρόσθετες εκπτώσεις.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι περισσότερα κενά θα καλυφθούν το φθινόπωρο και, ενδεχομένως, τον Δεκέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια απαιτεί συστηματική δουλειά.

Να αρχίσει άμεσα η προώθηση για το 2027

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε την ανάγκη να εντατικοποιηθούν άμεσα οι προσπάθειες προώθησης και διαφήμισης της Κύπρου, με ορίζοντα μέχρι το τέλος του 2027.

Στόχος, όπως είπε, είναι να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία δημιουργήθηκε στο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό για την Κύπρο.

Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικές αγορές προέλευσης του κυπριακού τουρισμού, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, λόγω του αυξημένου κόστους ζωής, ενέργειας και αεροπορικών εισιτηρίων.

«Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στο κομμάτι της προώθησης, της διαφήμισης και της φιλοξενίας», κατέληξε ο κ. Αγγελίδης.