Σημαντική ανάσα στην καθημερινότητα των φοιτητών επιχειρεί να δώσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προχωρώντας στη διαμόρφωση τριών προσωρινών χώρων στάθμευσης στην πανεπιστημιούπολη, οι οποίοι θα προσφέρουν συνολικά 890 θέσεις.

Το ζήτημα της στάθμευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας στην πανεπιστημιούπολη. Φοιτητές αναγκάζονται συχνά να φτάνουν αρκετή ώρα νωρίτερα για να βρουν διαθέσιμη θέση, ενώ οι μη επαρκώς διαμορφωμένοι χώροι προκαλούσαν ταλαιπωρία, κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής και προβλήματα στα οχήματα.

Όπως ανέφερε στο philenews ο Βάσος Ολυμπίου, επικεφαλής Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρία διαφορετικά σημεία. Ο πρώτος χώρος βρίσκεται μεταξύ της Βιβλιοθήκης και του κτηρίου της Συγκλήτου, ο δεύτερος μεταξύ του Χώρου Διδασκαλίας 2 (ΧΩΔ 2) και του Αθλητικού Κέντρου, ενώ ο τρίτος βρίσκεται από την άλλη πλευρά του Αθλητικού Κέντρου, ανατολικά της εισόδου και κοντά στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο τρίτος χώρος δεν ήταν μέχρι σήμερα διαθέσιμος στους φοιτητές και πλέον θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάθμευση.

Η δαπάνη για τη διαμόρφωση των χώρων ανέρχεται στις €250.000 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι εργασίες θα γίνουν με αμμοτσάκιλα και θα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση πιο ομαλών και λειτουργικών επιφανειών, με ρύσεις για την απομάκρυνση των νερών, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα που προκαλούν σήμερα οι λάσπες, η σκόνη και τα ανώμαλα σημεία του εδάφους.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι δύο από τους τρεις χώρους αναμένεται να είναι πλήρως έτοιμοι μέχρι την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ενώ ο τρίτος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι χώροι αυτοί θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα παραμείνουν διαθέσιμοι για τουλάχιστον δύο χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα αξιοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων θα απαιτηθεί διαδικασία τουλάχιστον διετίας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι χώροι ενδέχεται να αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες της πανεπιστημιούπολης, όπως η ανέγερση νέων κτηρίων ή η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής. Κατά τη διάρκεια των μελλοντικών εργασιών, πάντως, η καθημερινή στάθμευση των φοιτητών δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα, καθώς τα έργα δεν θα υλοποιηθούν ταυτόχρονα και στους τρεις χώρους.

Παράλληλα, προχωρεί και ο σχεδιασμός για 110 μόνιμες θέσεις στάθμευσης, για τις οποίες αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός τον Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα, οι υφιστάμενες 140 θέσεις στάθμευσης έχει προγραμματιστεί να ενισχυθούν, να στεγαστούν και να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το Πανεπιστήμιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει άμεσα ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τους φοιτητές, βελτιώνοντας τις συνθήκες στάθμευσης μέχρι να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια του συνολικού σχεδιασμού στην πανεπιστημιούπολη.