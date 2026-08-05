Σύσταση προς τους πολίτες να διαγράφουν μηνύματα (sms) που σχετίζονται με δήθεν εξώδικα της Τροχαίας ή οποιαδήποτε άλλα προκαλούν υποψίες, απηύθηνε μεσώ του philenews η Αστυνομία.

Μετά από παράπονα πολιτών στην ιστοσελίδα μας, απευθυνθήκαμε στην Αστυνομία μεταφέροντας και το επίμαχο μήνυμα στο οποίο αναγράφονταν τα εξής:

Κλήση Τροχαίας – Αστυνομία Κύπρου

Προσοχή: Εκκρεμεί ανεξόφλητη παράβαση ορίου ταχύτητας για το όχημά σας.

Τακτοποιήστε την πληρωμή ή καταθέστε ένσταση ηλεκτρονικά έως τη λήξη της (σ.σ. επισυνάπτονταν το σχετικό λινκ).

Η παρόδος της προθεσμίας οδηγεί σε προσαυξήσεις και παραπομπή στη Δικαιοσύνη.

Όπως υπογραμμίζει λειτουργός της Αστυνομίας, πρόκειται για απάτη. «Η Αστυνομία δεν αποστέλλει μηνύματα για εξώδικες παραβάσεις. Οτιδήποτε στέλνεται στους πολίτες με αυτό ή ανάλογο περιεχόμενο αποτελεί απάτη».

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ο αστυνομικός, οι πολίτες θα πρέπει να διαγράφουν τα εν λόγω μηνύματα και να μην ανοίγουν οποιονδήποτε σύνδεσμο περιλαμβάνεται σε αυτά.

Αναφέρθηκε παράλληλα, πως είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτές οι απάτες και ότι έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά τον τελευταίο χρόνο για διαδικτυακές και τηλεφωνικές απάτες.

«Οι πολίτες δεν πρέπει να ανταποκρίνονται. Αν υπάρχει αμφιβολία ή αν υπάρχουν ερωτήσεις για τυχόν εξώδικο της τροχαίας μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της Αστυνομίας ή να τηλεφωνούν σε κάποιον αστυνομικό σταθμό».