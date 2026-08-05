Πέντε είναι τελικά οι συλλήψεις της Αστυνομίας σε σχέση με τη σοβαρότατη υπόθεση τρομοκρατίας που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάιο όταν εντοπίστηκαν δύο Παλαιστίνιοι 32 και 38χρόνων που φέρονται ως μέλη δικτύου της Χαμάς, οι οποίοι ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο. Ακολούθησε η σύλληψη 54χρονου Παλαιστίνιου, με κυπριακή υπηκοότητα, ενώ το φως της δημοσιότητας είδε στις 18 Ιουλίου και η σύλληψη 41χρονου που διέμενε στην Ινδονησία και φέρεται ως ο καθοδηγητής του δικτύου. Αυτό που ήταν άγνωστο είναι πως εντός Ιουλίου συνελήφθη από την Αστυνομία και πέμπτο πρόσωπο, ένας Παλαιστίνιος 32 χρόνων, ο οποίος, μάλιστα, διέμενε στην Κύπρο.

Πρόκειται για πρόσωπο με δηλωμένο χώρο διαμονής στη Λεμεσό, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, που φέρεται να διευθέτησε τη μεταφορά του πρώτου 32χρονου στην Τουρκία, στην οποία φαίνεται να μετέβη και ο ίδιος. Όπως είχε γράψει και σε άλλα ρεπορτάζ ο «Φ» πέραν από τα ταξίδια στη Μαλαισία, όπου υπάρχουν μαρτυρίες για παρουσία χώρου εκπαίδευσης της Χαμάς, υπήρξε και ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο πρόσωπο που καταζητείται φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 32χρονο (αυτόν που συνελήφθη πρώτος) για τα τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο.

Οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ξανά στο δικαστήριο όπου θα γίνει νέα διαδικασία παραπομπής τους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, προκειμένου να τοποθετηθούν και οι πέντε στο ίδιο κατηγορητήριο θ’ ανασταλούν οι προηγούμενες τρεις υποθέσεις που είχαν καταχωριστεί και θα γίνει νέα παραπομπή. Πρόκειται στην ουσία για μια τυπική διαδικασία, η οποία θα γίνει ώστε οι τρεις υποθέσεις που είχαν καταχωριστεί να γίνουν μία.

Υπενθυμίζεται πως η σοβαρότατη υπόθεση είχε αποκαλυφθεί στις 21 Μαΐου, όταν υπό άκρα μυστικότητα, συνελήφθησαν σε σπίτι σε περιοχή κοντά στο Πεντάκωμο ο 32χρονος και ο 38χρονος. Ο πρώτος διέμενε με τη γυναίκα και το παιδί του στη Λάρνακα και φέρεται να συνδέθηκε με δύο σπίτια (Πεντάκωμο και Καμάρες Λάρνκας), στα οποία βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισμός κατασκευής εκρηκτικών. Ο 32χρονος φέρεται να ομολόγησε πως στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς, πως λάμβανε οδηγίες για αγορά υλικών για την κατασκευή εκρηκτικών και πως φωτογράφιζε στόχους στην Κύπρο. Όταν αγόρασε μεγάλο όγκο χημικών και εξοπλισμό, έφτασε παράνομα στην Κύπρο ο 38χρονος Παλαιστίνιος, που είναι καθηγητής φυσικής, με σκοπό, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 32χρονος, να φτιάξει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ακολούθως συνελήφθη ο 54χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος έχει 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας της Δημοκρατίας. Ο 54χρονος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης πακέτων με επικίνδυνες ουσίες και αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση. Αρχικά είχε αφεθεί υπό όρους ελεύθερος, ωστόσο η απόφαση ανατράπηκε στο Εφετείο που διέταξε όπως τεθεί υπό κράτηση.

Σ’ ό,τι αφορά στον 41χρονο που συνελήφθη στην Ινδονησία και απελάθηκε στην Κύπρο, φέρεται ως ο εγκέφαλος των τρομοκρατικών κτυπημάτων στην Κύπρο. Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να διέμενε αρχικά στη Μαλαισία και να έδινε οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου για παρασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, με στόχο να πληγούν Ισραηλινοί στόχοι εντός Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι πέντε κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για τρομοκρατία, συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο δίκτυο φέρεται να ανήκει και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικά κτυπήματα σε ελλαδικό έδαφος.