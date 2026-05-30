Διαστάσεις προσλαμβάνει η σοβαρότατη υπόθεση σύλληψης Παλαιστινίων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία. Πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως η Αστυνομία προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Πρόκειται επίσης για Παλαιστίνιους, οι οποίοι διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας.

Οι δύο οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτησή τους. Σ’ ό,τι αφορά τους άλλους δύο, 32 και 38 ετών, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο Παραλίμνι και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για άλλες 8 ημέρες.

Ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται, μάλιστα, να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί και διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς και πού θα γίνονταν τα κτυπήματα. Όλα τα τεκμήρια, που είναι πάρα πολλά, στάληκαν για εξειδικευμένες εξετάσεις τόσο για να διαφανεί ο τύπος όλων των χημικών ουσιών, όσο και για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει dna άλλου προσώπου σε αυτά.

Υπενθυμίζεται πως σε δύο σπίτια στην Ακτή του Κυβερνήτη και στις Καμάρες Λάρνακας, που φαίνεται να σχετίζονται με τον 32χρονο, εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται και από την κυπριακή αγορά. Οι έρευνες της Αστυνομίας, η οποία εκτιμά ότι απέτρεψε κτυπήματα στην Κύπρο, συνεχίζονται προκειμένου να διαφανεί εάν οι ύποπτοι είχαν κι άλλους συνεργούς.

Υπενθυμίζεται ακόμη, πως η πρώτη μεγάλη ποσότητα βρέθηκε σε σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη την περασμένη Πέμπτη 21 Μαΐου, το οποίο επίσης φαίνεται να συνδέεται με τον ίδιο, ενώ η δεύτερη το περασμένο Σάββατο σε διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας. Στο τελευταίο διέμενε με την οικογένειά του ο 32χρονος. Μέχρι στιγμής από τις εξετάσεις φαίνεται πως ο 38χρονος διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.