Πέρασε πάνω από ένας μήνας από την κατάρρευση πολυκατοικίας που στοίχισε τη ζωή σε δύο πρόσωπα και μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει γίνει. Ούτε πού βρίσκεται η έρευνα, ούτε σε ποιο πόρισμα κατέληξε και κυρίως αν θα διωχθούν κάποιοι για τον θάνατο δύο ανθρώπων. Μπορεί να είμαστε ίσως το μοναδικό κράτος που σκοτώνονται άδικα άνθρωποι και καμιά αντίδραση. Ψάχνουν ευθύνες μέσα στα ερείπια και ουδέποτε αποδίδονται.

Σκοτώθηκαν δύο νέα παιδιά από ελαττωματικούς αερόσακους takata και χρόνια μετά ψάχνουν να βρουν την άκρη. Αυτοκτόνησε ένα παιδί το 2015 και ακόμα κάποιοι δικάζονται 11 χρόνια μετά. Αυτή η νωχελική αντίδραση του κράτους και των Αρχών του δεν ταιριάζει σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που διαφημίζεται σήμερα πως είναι η Κύπρος. Δαπανούνται πάνω από €8 εκατ. σε υπερωρίες των αστυνομικών, γιατί κάποια δεν πάνε για τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων;

ΜΙΧ.