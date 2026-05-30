Τις τελευταίες μέρες γίνεται μια έντονη δημόσια συζήτηση γύρω από τις συντάξεις και τα ωφελήματα πολιτικών. Γράφονται και συζητούνται ποιοι θα αποδεχθούν τις συντάξεις και ποιοι θα τις αποποιηθούν. Εδώ όμως προκύπτει και ένα άλλο σημείο που έγινε αντικείμενο συζήτησης. Αυτό είναι η επιλογή κάποιων πολιτικών να παραχωρούν τις συντάξεις, ωφελήματα κ.ο.κ. σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Επίσης, από αρκετούς αυτό θεωρείται αποποίηση, δεν είναι όμως.

Από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά λαμβάνονται, ακόμα και γι’ αυτό τον πολύ καλό σκοπό στον οποίο παραχωρούνται, δεν είναι αποποίηση σύνταξης. Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει. Αυτό που πρέπει να εκθειάσουμε σε αυτό το θέμα είναι η επιλογή πολιτικών προσώπων να στηρίξουν και να βοηθήσουν συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα υγείας, παρά να οικειοποιηθούν τα χρήματα αυτά προς ίδιον όφελος.

Ε!