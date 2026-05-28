Διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει η υπόθεση 25χρονου YouTuber που ταξίδεψε παράνομα στο απαγορευμένο νησί North Sentinel στον Ινδικό Ωκεανό και άφησε ένα κουτάκι Diet Coke ως «δώρο» στους Σεντινελέζους, μια από τις πιο απομονωμένες φυλές του κόσμου. Ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και μια σύντομη επαφή μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για ανθρώπους που δεν έχουν ανοσία σε κοινές ασθένειες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πολιακόφ παρέμεινε στο νησί﻿ περίπου μία ώρα, σφυρίζοντας για να τραβήξει την προσοχή των κατοίκων της απομονωμένης φυλής, χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε ανταπόκριση.

«Ήθελα να πω ένα γεια»

Σε βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο YouTube με τίτλο «The Last Island Part 2», ο νεαρός YouTuber κατέγραψε ολόκληρη τη διαδρομή του και εξήγησε τα κίνητρά του για την προσπάθειά του να συναντήσει τους ιθαγενείς της φυλής που έχει επιβιώσει από τη Λίθινη Εποχή.

«Ήθελα να τους δω και να πω ένα γεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το αναψυκτικό που άφησε είχε συμβολικό χαρακτήρα. «Ήθελα να τους προσφέρω μια Coca-Cola για να τους μεταφέρω χιλιάδες χρόνια στο μέλλον», είπε στο βίντεό του, προκαλώντας νέο κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δηλώσεις του στην ολλανδική εφημερίδα AD, ο Πολιακόφ επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να έρθει σε άμεση επαφή με τα μέλη της φυλής. «Είμαι εμβολιασμένος για τη γρίπη και την ιλαρά και ποτέ δεν σκόπευα να έρθω σε άμεση επαφή μαζί τους», δήλωσε ο YouTuber. Πρόσθεσε μάλιστα: «Και εξ όσων γνωρίζω, δεν μπορείς να κολλήσεις ασθένειες απλώς κοιτάζοντας κάποιον».

Ο ίδιος ανέφερε ότι δέχεται τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια για την ενέργειά του. «Λαμβάνω πολλές αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές. Είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ένας ζωντανός διάλογος είναι υγιής», είπε.

Κατηγορίες ότι o YouTuber έθεσε σε κίνδυνο ολόκληρη τη φυλή

Η πράξη του YouTuber έχει καταδικαστεί έντονα από οργανώσεις προστασίας αυτοχθόνων πληθυσμών και από ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ακόμη και μια περιορισμένη επαφή με απομονωμένες φυλές μπορεί να αποβεί καταστροφική.

Οι ﻿Σεντινελέζοι ζουν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν διαθέτουν ανοσία σε κοινές ασθένειες όπως η γρίπη ή η ιλαρά.

Σε ανακοίνωσή της μετά τη σύλληψη του YouTuber, η αστυνομία των νησιών Άνταμαν και Νικομπάρ ανέφερε ότι οι ενέργειές του «αποτελούσαν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία του λαού των Σεντινελέζων, των οποίων η επαφή με ξένους απαγορεύεται αυστηρά από τον νόμο για την προστασία του αυτόχθονου τρόπου ζωής τους».

Η οργάνωση Survival International, που δραστηριοποιείται στην προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών, χαρακτήρισε την αποστολή του Πολιακόφ «ανεύθυνη και ηλίθια».

Η διευθύντρια της οργάνωσης, Κάρολαϊν Πιρς, δήλωσε: «Οι ενέργειες αυτού του ανθρώπου δεν έθεσαν μόνο σε κίνδυνο τη δική του ζωή, αλλά και τη ζωή ολόκληρης της φυλής των Σεντινελέζων».

Το νησί όπου απαγορεύεται κάθε επαφή

Η πρόσβαση στο νησί North Sentinel απαγορεύεται αυστηρά από την ινδική νομοθεσία. Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων από το νησί.

Οι κάτοικοι της φυλής χρησιμοποιούν τόξα, βέλη και δόρατα για το κυνήγι και είναι γνωστοί για την επιθετική στάση τους απέναντι σε ξένους.

Οι ινδικές Αρχές περιορίζουν οποιαδήποτε επαφή σε σπάνιες αποστολές «παροχής δώρων», κατά τις οποίες μικρές ομάδες αξιωματούχων αφήνουν καρύδες και μπανάνες στις ακτές χωρίς άμεση επαφή με τους κατοίκους.

Πλοία της ινδικής ακτοφυλακής παρακολουθούν διαρκώς την περιοχή ώστε να αποτρέπουν ανεπιθύμητες προσεγγίσεις στο νησί.

Είχε προσπαθήσει ξανά να προσεγγίσει το νησί

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο Πολιακόφ είχε επιχειρήσει άλλες δύο φορές να φτάσει στο νησί τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ακόμη και με φουσκωτή λέμβο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο YouTuber παρακινήθηκε από την αγάπη του για την περιπέτεια και τις ακραίες δοκιμασίες, αλλά και από τη γοητεία που του ασκούσε η μυστηριώδης φυλή. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για το ταξίδι του.

«Ήθελα να τους δώσω ένα δώρο που να αντιπροσωπεύει τον πολιτισμό μας», είπε στην AD.

Παράλληλα πρόσθεσε: «Έχω επιφυλάξεις για την πολιτική της Ινδίας σχετικά με το νησί, αλλά κατανοώ τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτή τη στάση». Κλείνοντας, ανέφερε: «Δεν έχω αυταπάτες για το τι πιστεύει ο κόσμος για μένα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να σκέφτεται ό,τι θέλει».

Η υπόθεση του ιεραπόστολου που σκότωσαν οι ιθαγενείς

Η υπόθεση επαναφέρει στη μνήμη το περιστατικό του 2018, όταν ο Αμερικανός ιεραπόστολος Τζον Άλεν Τσάου σκοτώθηκε επιχειρώντας να έρθει σε επαφή με τη συγκεκριμένη φυλή.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι απομονωμένες κοινότητες όχι μόνο κινδυνεύουν από ασθένειες που μεταφέρουν οι ξένοι, αλλά συχνά αντιδρούν βίαια σε οποιαδήποτε εισβολή στην περιοχή τους.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Πολιακόφ φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει τη σειρά βίντεο για το απαγορευμένο νησί, με τρίτο επεισόδιο να αναμένεται σύντομα στο κανάλι του.

