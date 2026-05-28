Το τέλος των αποθεμάτων ενός από τα ευρέως χορηγούμενα ενέσιμα σκευάσματα για τον διαβήτη ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, απευθύνοντας παράλληλα επείγουσα έκκληση προς τους γιατρούς να μεταφέρουν όλους τους ασθενείς τους σε άλλη φαρμακευτική αγωγή.

Η αλλαγή, αφορά τους διαβητικούς που μέχρι σήμερα λαμβάνουν το ενέσιμο φάρμακο Victoza (liraglutide) με τον ΟΑΥ να καλεί τους γιατρούς να μεταφέρουν τους ασθενείς τους στο Ozempic (που περιέχει διαφορετική βεβαίως ουσία, τη semaglutide).

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση που απέστειλε σε προσωπικούς ιατρούς, ενδοκρινολόγους, παθολόγους, γηριάτρους και ιδιωτικά φαρμακεία, ο ΟΑΥ ενημερώνει ότι οι ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία με Victoza πρέπει να μεταφερθούν σε θεραπεία με semaglutide (Ozempic) και ότι η διαδικασία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2026, με τους θεράποντες ιατρούς να καλούνται να υποβάλουν νέα αιτήματα προέγκρισης μέσω ειδικού εντύπου που συνοδεύει την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστοί κωδικοί φαρμάκων αποκλειστικά για ασθενείς που είναι ήδη εγκεκριμένοι και λαμβάνουν Victoza μέσω ΓεΣΥ. Οι διαθέσιμες επιλογές αφορούν Ozempic σε δόσεις 0,5 mg και 1 mg.

Ο Οργανισμός ζητά από τους γιατρούς να προχωρήσουν έγκαιρα στις σχετικές αιτήσεις, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και τη συνέχιση της θεραπείας των ασθενών.