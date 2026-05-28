Με σταθερά αλλά ενθαρρυντικά βήματα προχωρεί η προσπάθεια του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, για περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με μεγάλες διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι επαφές που είχε ο ίδιος με εκπροσώπους δύο εκ των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών της Ινδίας, οι οποίες εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την προοπτική απευθείας σύνδεσης με την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, κατά το πρόσφατο επιχειρηματικό ταξίδι της κυπριακής αποστολής στην Ινδία, ο Υπουργός Μεταφορών είχε χωριστές συναντήσεις με τους δύο μεγαλύτερους αερομεταφορείς της χώρας, την Air India και την IndiGo. Ο Αλέξης Βαφεάδης συνομίλησε με τον Επικεφαλής Σχέσεων και Διακυβέρνησης GSA της Air India, Rajinder Nath, καθώς και με τον Ashish Bhalla, Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων της εταιρείας. Παράλληλα, είχε συνάντηση με τον R K Singh, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα CEO της IndiGo, με τον Rajan Malhotra, Αντιπρόεδρο Πολιτικής Αεροπορίας και Βιομηχανικών Υποθέσεων και τον Sarada Prasanna Khatua, Αναπληρωτή Διευθυντή Υποθέσεων Πολιτικής Αεροπορίας της IndiGo.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες επιβεβαίωσε στον «Φ» ο Υπουργός Μεταφορών, η διαδικασία δεν περιορίζεται στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ινδία, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα εξέλιξη.

Αλλάζει η αεροπορική συμφωνία με Ινδία

Ειδικότερα, η κυβέρνηση αναμένεται τους επόμενους μήνες να επικαιροποιήσει το Σύμφωνο του 2000, ώστε να καταστεί δυνατή και η δραστηριοποίηση της IndiGo στους κυπριακούς αιθέρες. Η υφιστάμενη συμφωνία επιτρέπει σήμερα τη δραστηριοποίηση μόνο της Air India και της Cyprus Airways, καθώς κατά τον χρόνο σύναψής της οι δύο εταιρείες ήταν κρατικοί αερομεταφορείς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η IndiGo έχει ήδη υποβάλει αίτημα προς την κυβέρνηση της Ινδίας για αναθεώρηση της συγκεκριμένης αεροπορικής συμφωνίας και συμπερίληψή της στο Σύμφωνο, ώστε να μπορεί να εκτελεί πτήσεις από και προς την Κύπρο.

Ενδιαφέρεται και η Cyprus Airways

Με αφορμή τις πιο πάνω εξελίξεις, ο «Φ» πληροφορείται επίσης ότι ενδιαφέρον για απευθείας πτήσεις μεταξύ Κύπρου και Ινδίας έχει εκδηλώσει και η Cyprus Airways. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο πτητικό της πρόγραμμα αυτά τα δρομολόγια, ώστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να προχωρήσει μετά την παραλαβή των νέων αεροσκαφών της, τα οποία λόγω μεγαλύτερης αυτονομίας, θα της επιτρέπουν να εκτελεί απευθείας πτήσεις από και προς την Ινδία.

Ουσιαστικά, μετά την τελευταία εξέλιξη, η κυπριακή κυβέρνηση διαθέτει πλέον τρεις επιλογές προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς το ενδιαφέρον από την Air India, την IndiGo και την Cyprus Airways θεωρείται σημαντικό. Το γεγονός αυτό καθιστά όχι μόνο πιο ελπιδοφόρα την προοπτική απευθείας αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου με την Ινδία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές διεθνώς, αλλά και ενισχύει την εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν θετικές εξελίξεις για την Κύπρο.

Ποια είναι η Air India

Η Air India είναι ο ιστορικός εθνικός αερομεταφορέας της Ινδίας και μετά την ιδιωτικοποίησή της ανήκει στον όμιλο Tata,. Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση εκσυγχρονισμού και διεθνούς επέκτασης, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων. Διαθέτει σημαντικό δίκτυο πτήσεων στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και άλλες αγορές, ενώ είναι μέλος της Star Alliance. Για την Κύπρο, η Air India θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση με την ινδική αγορά, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών με άλλους αερομεταφορείς.

Ποια είναι η IndiGo

Η IndiGo είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας με βάση την επιβατική κίνηση και λειτουργεί κυρίως με μοντέλο χαμηλού κόστους. Η εταιρεία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα, διαθέτοντας μεγάλο στόλο, πυκνό εσωτερικό δίκτυο στην Ινδία και αυξανόμενη παρουσία σε διεθνείς προορισμούς. Τα τελευταία χρόνια επιδιώκει ισχυρότερη έξοδο προς αγορές εκτός Ασίας, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη, αξιοποιώντας τόσο δικές της πτήσεις όσο και εμπορικές συνεργασίες.