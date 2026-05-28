Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο και την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση προς την Τεχεράνη μέσω νέων κυρώσεων, ενώ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε πλήρη διάσταση ως προς τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το πρωί της Πέμπτης, τα συμβόλαια του Brent παράδοσης Ιουλίου ενισχύονταν κατά 3,32 δολάρια ή 3,59%, στα 95,65 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI παράδοσης Ιουλίου κατέγραφαν άνοδο 3,31 δολαρίων ή 3,74%, στα 91,99 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα, η τιμή του Brent πλησίασε τα 98 δολάρια το βαρέλι, ανακάμπτοντας από την πτώση άνω του 5% που είχε σημειώσει την Τετάρτη, ενώ το WTI ξεπέρασε τα 92 δολάρια.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης και άλλων στόχων κοντά στο Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν την αμερικανική βάση από την οποία ξεκίνησε η επίθεση, όπως μετέδωσε το Press TV μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αεράμυνα του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε απειλές από πυραύλους και drones, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην «Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου», επιχειρώντας να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκομίζει έσοδα μέσω της επιβολής διοδίων σε διερχόμενα εμπορικά πλοία. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος φορέας «ηγείται ενός ιρανικά ελεγχόμενου σχεδίου που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο».

Παρά την κλιμάκωση, το αργό πετρέλαιο παραμένει σε τροχιά δεύτερης διαδοχικής εβδομαδιαίας πτώσης, καθώς στις αγορές διατηρείται η προσδοκία ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν τουλάχιστον σε μια ενδιάμεση συμφωνία. Τα βασικά σημεία τριβής παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η απαίτηση της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο στο Ορμούζ, το οποίο τελεί υπό καθεστώς διπλού αποκλεισμού από Ιράν και ΗΠΑ.

Η σύγκρουση έχει περιορίσει κρίσιμες ενεργειακές ροές, αποκόπτοντας την αγορά από εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Μέσης Ανατολής και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναταράξεων στις διεθνείς τιμές.

«Σε περίπτωση κατάρρευσης της εκεχειρίας, η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, την ίδια ώρα που τα αποθέματα ασφαλείας παρουσιάζονται εξασθενημένα», επεσήμανε η Τζουν Γκο, αναλύτρια της Sparta Commodities SA. Η ίδια πρόσθεσε ότι η αισιοδοξία για μια επικείμενη συμφωνία έχει πλέον εξανεμιστεί, επικαλούμενη τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «μη ικανοποιημένος» από τις συνομιλίες για το Ορμούζ, ενώ ο Λευκός Οίκος διέψευσε ιρανικό δημοσίευμα περί προσχεδίου συμφωνίας. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Τεχεράνη και το Ομάν θα είχαν την εποπτεία των Στενών, τα οποία θα άνοιγαν εντός 30 ημερών από την επίτευξη συμφωνίας.

«Τα στενά θα είναι ανοιχτά για όλους και κανείς δεν θα τα ελέγχει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι ΗΠΑ «θα έχουν την επίβλεψή τους».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια «κακή συμφωνία» και επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε χαλάρωση των κυρώσεων. Η θέση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αίτημα της Τεχεράνης για τερματισμό των επιθέσεων και παροχή οικονομικών ελαφρύνσεων.

Αν και οι αγορές εξακολουθούν να αποτιμούν την προοπτική μιας συμφωνίας με σχετική αισιοδοξία, το ενδεχόμενο οι εμπλεκόμενες πλευρές να αποχωρήσουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων «παραμένει ένας σαφής κίνδυνος», δήλωσε στο Bloomberg ο Κρις Ουέστον της Pepperstone Group Ltd.