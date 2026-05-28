Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είναι μια μάταιη προσπάθεια. Το καθεστώς δεν τηρεί ποτέ τις υποσχέσεις που δεν το βολεύουν. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να σταματήσει να προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία· αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία των ΗΠΑ. Και το σημαντικότερο: οδηγεί σε στρατηγική ήττα των ΗΠΑ. Το καθεστώς της Τεχεράνης έχει επιβιώσει από σφοδρές επιθέσεις που εξαπέλυσαν σε βάρος του ΗΠΑ και Ισραήλ, αποκτώντας έτσι ένα στρεβλωμένο κύρος και επιτρέποντάς του να συνεχίσει την εφαρμογή της ατζέντας του στη Μέση Ανατολή και αλλού. Επιπλέον, έχει κερδίσει ένα σημαντικό έπαθλο: τον de facto έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Αν δεν είχε υπάρξει κατάπαυση του πυρός, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει μέχρι τώρα. Οι ιρανικές απειλές να χτυπήσουν εργοστάσια αφαλάτωσης νερού στη Σαουδική Αραβία και αλλού θα είχαν εξουδετερωθεί. Τώρα το Ιράν διαθέτει περισσότερους πυραύλους και drones με τους οποίους μπορεί να επιτεθεί στους γείτονές του.

Θα οδηγήσει τον Σι Τζινπίνγκ η στάση των ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο να αναθεωρήσει τον στόχο του να γίνει η Κίνα κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο — για να μην αναφέρουμε τυχόν ενέργειες για την υπονόμευση ή και τη στρατιωτική επίθεση κατά της Ταϊβάν; Όχι. Θα νιώσουν η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη πιο ήσυχες ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν την αποφασιστικότητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου; Όχι.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρέπει να επανεκκινήσουν άμεσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διακόπηκαν πρόωρα λόγω της εκεχειρίας. Εκτός από την καταστροφή των στόχων που παραμένουν στον αρχικό κατάλογο, πρέπει να εξουδετερωθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ. Αυτό θα διέλυε τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του Ιράν. Επίσης, η καταστροφή των χερσαίων διαδρομών που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για την προμήθεια εφοδίων και τη μεταφορά πετρελαίου θα εμπόδιζε το καθεστώς να επιβιώσει.

Ο λόγος για τον οποίο τα αντι-καθεστωτικά στοιχεία του ιρανικού στρατού, για να μην αναφέρουμε τους πολίτες που περιφρονούν κατά συντριπτική πλειοψηφία τους τυράννους τους, δεν αναλαμβάνουν άμεση δράση είναι ότι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ θα τους τραβήξουν για άλλη μια φορά το χαλί κάτω από τα πόδια και θα συνάψουν μια συμφωνία που θα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παραμείνει στην εξουσία και να ανασυγκροτηθεί. Αυτό θα σήμαινε ακόμη πιο μαζικές σφαγές και συλλήψεις. Ωστόσο, η αμείλικτη επίθεση κατά του Ιράν —συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο διατηρεί το καθεστώς στην εξουσία— θα επιτρέψει στους αντιπάλους να ανατρέψουν το καθεστώς.

Οι κυβερνήτες του Ιράν πιστεύουν ότι έχουν φέρει τις ΗΠΑ σε δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή, δεν συζητάμε καν για τη μόνιμη κατάργηση των δυνατοτήτων κατασκευής πυραύλων και drones του Ιράν ή για τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, κυρίως τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι και δεκάδες τρομοκρατικές ομάδες και τοπικές πολιτοφυλακές. Οι μουλάδες πιστεύουν ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες επιβολής σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο, για να μην αναφέρουμε άλλες κακόβουλες δραστηριότητες του καθεστώτος, μπορούν τελικά να παρακαμφθούν.

Η ιστορία είναι με το μέρος τους: Οι νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου πίστευαν ότι οι διατάξεις της Συνθήκης των Βερσαλλιών θα αποδυνάμωναν μόνιμα τη Γερμανία. Λίγο περισσότερο από μια γενιά μετά, η Γερμανία παραλίγο να καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό. Με τα έσοδα από το πετρέλαιο και τη βοήθεια της Κίνας, καθώς και άλλων κυβερνήσεων και εταιρειών που επιδιώκουν να συνάψουν συμφωνίες, η ανάκαμψη του Ιράν θα είναι πολύ πιο γρήγορη.

Ο ουσιαστικός έλεγχος του Στενού του Ορμούζ, η σταδιακή πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια και η αποφυγή οποιασδήποτε άμεσης συμφωνίας σχετικά με πυραύλους και τους αντιπροσώπους του Ιράν στη Μέση Ανατολή, δίνουν στους εγκληματίες που κυβερνούν το Ιράν την αίσθηση ότι βγαίνουν στρατηγικά ισχυρότεροι.

Κάθε συμφωνία με μια κυβέρνηση που δεν τηρεί ποτέ τις συμφωνίες που την ενοχλούν δεν θα αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη.

