Τελευταίος σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψηφίους του ΕΛΑΜ, στη Λευκωσία, ο Φοίβος Κυπριανού, με μόλις 304.

Πρόκειται για τον υποψήφιο με την… ανεπανάληπτη ιδέα για ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης κομμάτων όπως το ΑΚΕΛ, το Volt και την Άμεση Δημοκρατία, με απώτερο σκοπό να τα θέσει εκτός νόμου.

Η πρόταση με άρωμα χούντας ενδεχομένως να προκάλεσε ζημιά και στο ίδιο το ΕΛΑΜ, το οποίο εδώ και χρόνια προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά της Χρυσής Αυγής.

Δεν αποκλείεται αυτός να ήταν και ένας από τους λόγους που το ΕΛΑΜ τελικά -αν και διπλασίασε έδρες- δεν έπιασε το ταβάνι του σε ποσοστά.

