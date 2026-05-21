Παραμένει στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για τις βουλευτικές εκλογές ο Φοίβος Κυπριανού. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος συνεδρίασε σήμερα στην παρουσία του ιδίου του υποψηφίου και μαζί έλαβαν τις αποφάσεις τους.

Στον Φοίβο Κυπριανού έγινε επίπληξη η οποία του παραδόθηκε και γραπτώς, αφού το περιεχόμενο της πρότασης του ήταν εκτός του πλαισίου θέσεων του ΕΛΑΜ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λήφηκε υπόψη ως ελαφρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι ο υποψήφιος κατέβασε την ανάρτηση μόλις του έγιναν συστάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υποψήφιος αναγνώρισε το λάθος του και απολογήθηκε.

Τι προβλέπει ο Νόμος

Θυμίζουμε ότι, όπως έγραψε νωρίτερα η ιστοσελίδα μας, το ΕΛΑΜ, ακόμα και να ήθελε να τον διαγράψει από το ψηφοδέλτιο, νομικά δεν ήταν σε θέση να το πράξει. Την απόφαση για αποχώρηση μπορούσε να την λάβει μόνο ο ίδιος προσωπικά.

«Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1979 (72/1979)» αναφέρει τα ακόλουθα:

Απoχώρησις υπoψηφίoυ

23.-(1) Πας υπoψήφιoς δύvαται καθ’ oιovδήπoτε χρόvov πρo της ψηφoφoρίας, ή εv περιπτώσει μη διεξαγωγής ψηφoφoρίας, πρo της αvακηρύξεως αυτoύ ως εκλεγέvτoς, vα απoσύρη τηv υπoψηφιότητα αυτoύ δι’ εγγράφoυ γvωστoπoιήσεως πρoς τoύτo διδoμέvης πρoς τov Έφoρov.

(2) Ο Έφoρoς άμα τη λήψει της γvωστoπoιήσεως δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) φρovτίζει ώστε vα δoθή γvωστoπoίησις της τoιαύτης απoχωρήσεως διά τoιχoκoλλήσεως αυτής εις περίoπτov μέρoς τoυ τόπoυ υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv.

(3) Ουδέv τωv εv τω παρόvτι άρθρω θα καθιστά άκυρov τo ψηφoδέλτιov τo oπoίov θα περιλαμβάvη τo όvoμα απoσυρθέvτoς υπoψηφίoυ, τoυ ψηφoδελτίoυ παραμέvovτoς υπoβoλής υπoψηφιoτήτωv.