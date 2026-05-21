Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα και την Κύπρο με τη δημιουργία του Leonardo Hotel Athens City Center, ενισχύοντας την αναπτυξιακή της πορεία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το νέο ξενοδοχείο προέκυψε από την εξαγορά του Great Athens Hotel και αποτελεί τη δεύτερη μονάδα της αλυσίδας στην Αθήνα, ενώ συνολικά η εταιρεία διαχειρίζεται πλέον 16 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η μονάδα 4 αστέρων διαθέτει 117 δωμάτια σε τέσσερις τύπους (Standard Room, Standard Atrium Room, Superior Balcony Room και Junior Suite), εννέα υπέργειους ορόφους, τρία υπόγεια επίπεδα και ημιώροφο, με εγκαταστάσεις όπως Lobby Lounge, Coffee Bar, εστιατόριο και χώρους συνεδριάσεων. Ξεχωριστό στοιχείο αποτελεί το rooftop garden με πισίνα και pool bar, προσφέροντας πανοραμική θέα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, δήλωσε: «Η επένδυση στο Leonardo Hotel Athens City Center αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία μας στην καρδιά της πόλης και συμπληρώνοντας το NYX Esperia Palace Athens».

Από το 2017, η εταιρεία αναπτύσσει σταθερά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και την Κύπρο, με 13 ξενοδοχεία έως σήμερα και στόχο την επέκταση σε 16 μονάδες μέχρι το 2026. Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στη δημιουργία αυθεντικών εμπειριών φιλοξενίας, σύγχρονου design και σεβασμού στην τοπική κουλτούρα, συνδυάζοντας στρατηγική ανάπτυξη με βιώσιμη λειτουργία.

Η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean ανήκει στον όμιλο Leonardo Hotels, που διαχειρίζεται έξι διακριτά brands – Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition, MASTERS και NYX Hotels – με παρουσία σε 21 χώρες και περισσότερα από 300 ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Ισραήλ και Ηνωμένο Βασίλειο.