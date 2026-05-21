Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μαζί με άλλες 28 οργανώσεις καταναλωτών από κράτη-μέλη της ΕΕ, υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους αρμόδιους Εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών, κατηγορώντας τις πλατφόρμες Meta, TikTok και Google για «συνεχή και συστηματική παράβαση» του νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η πρωτοβουλία συντονίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (BEUC) και βασίστηκε σε έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Δεκεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026 από 13 οργανώσεις καταναλωτών σε ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα εντόπισε 893 δόλιες διαφημίσεις σε 13 χώρες, οι οποίες εμφανίζονταν σε μία ή περισσότερες από τις τρεις πλατφόρμες.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, οι πλατφόρμες αποτυγχάνουν να εντοπίζουν και να αφαιρούν δόλιες και παραπλανητικές διαφημίσεις, παρά τις υποχρεώσεις τους βάσει του DSA, ακόμη και όταν ενημερώνονται για ύποπτο περιεχόμενο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Meta απέρριψε το 43% των αναφερόμενων διαφημίσεων, το TikTok αφαιρεί μόλις το 21%, ενώ η Google κατάφερε να αφαιρέσει το 60% των περιπτώσεων. Το TikTok ανέφερε ότι στο 37% των περιπτώσεων οι διαφημίσεις είχαν ήδη αφαιρεθεί πριν από τον έλεγχο.

Οι οργανώσεις καταναλωτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να απαιτήσουν από τις πλατφόρμες την άμεση συμμόρφωση με τον DSA, ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας των χρηστών από διαδικτυακές οικονομικές απάτες.