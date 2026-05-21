Ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος σχολικών διαλέξεων χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), καταγράφοντας μεγάλη συμμετοχή και αυξημένο ενδιαφέρον από μαθητές και σχολεία σε όλη την Κύπρο.

Κατά την περίοδο Μαρτίου–Μαΐου 2026, λειτουργοί της ΕΚΚ πραγματοποίησαν 18 διαλέξεις σε σχολεία όλων των επαρχιών, με τον συνολικό αριθμό μαθητών που συμμετείχαν να φτάνει τους 3.450, καλύπτοντας πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μέση εκπαίδευση. Οι διαλέξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Χρήματος 2026 (16–22 Μαρτίου).

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ανέφερε ότι η αυξημένη συμμετοχή καταδεικνύει τη μεγαλύτερη ανάγκη για χρηματοοικονομική παιδεία από νεαρή ηλικία. «Η χρηματοοικονομική παιδεία αναγνωρίζεται πλέον ως απαραίτητη δεξιότητα ζωής, ενώ οι νέοι αναζητούν γνώσεις για να προστατευτούν και να προχωρήσουν με ασφάλεια στο μέλλον», σημείωσε.

Οι διαλέξεις προσαρμόστηκαν ανά ηλικιακή ομάδα και επικεντρώθηκαν σε πρακτικά θέματα καθημερινής χρηματοοικονομικής διαχείρισης, με συζήτηση και παραδείγματα για σύγχρονες προκλήσεις, όπως διαδικτυακές απάτες και παραπλανητικές επενδυτικές προωθήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον θεματικό άξονα της ΕΚΚ για το 2026: την επίτευξη και διατήρηση προσωπικής χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας, υποστηριζόμενη από τον νέο Οδηγό Επενδυτών της ΕΚΚ για τον ψηφιακό κόσμο.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης τόνισε ότι η προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας και η προστασία των επενδυτών αποτελούν βασικές στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΚΚ. Από την έναρξη εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τη Χρηματοοικονομική Παιδεία, η ΕΚΚ στηρίζει ενεργά τη χώρα μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών, ενισχύοντας τη γνώση, την ενημέρωση και τις δεξιότητες λήψης οικονομικών αποφάσεων των πολιτών.