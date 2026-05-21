Η Eurobank εγκαινίασε τα Γραφεία Αντιπροσωπείας της στο Μουμπάι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα συνεργασία με την ινδική εταιρεία NPCI International για διασυνοριακές πληρωμές μέσω του συστήματος Unified Payments Interface (UPI).

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της σύμπραξης Eurobank–NPCI για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, του τουρισμού και της χρηματοοικονομικής διασυνδεσιμότητας, τονίζοντας τον ρόλο της καινοτομίας και του fintech στη διευρυνόμενη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ινδίας.

Το άνοιγμα του γραφείου στο Μουμπάι αντανακλά, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου ως πύλης προς την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, προσφέροντας σταθερότητα, ευελιξία και στρατηγική εμβέλεια. Σημείωσε ότι η Κύπρος ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και οι σχέσεις ΕΕ–Ινδίας βρίσκονται σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε ότι η Eurobank γίνεται η πρώτη τράπεζα από την Ελλάδα και την Κύπρο με φυσική παρουσία στην Ινδία, αξιοποιώντας τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ–Ινδίας και προωθώντας τον διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Μέσω του γραφείου, η Eurobank προωθεί τις διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μέσω UPI, καθιστώντας την πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα που παρέχει αυτή την υπηρεσία. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ινδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), ίδρυσε το Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Συμβούλιο Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου (IGC), με στόχο την εμβάθυνση της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας των τριών χωρών.

Η Eurobank έχει ήδη προσελκύσει κορυφαίες ινδικές εταιρείες στην Κύπρο, όπως η Thomas Cook India, που εγκατέστησε την ευρωπαϊκή της έδρα στο νησί, και η LTI Mindtree, που δημιούργησε τεχνολογικό κέντρο.