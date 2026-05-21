Ένα ανθρώπινο ποτάμι διέσχιζε το κέντρο της Πάφου το απόγευμα της Τρίτης, για να καταλήξει στο Πάρκο για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, επί της κεντρικής λεωφόρου Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης τίμησαν τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου που σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους, δίνοντας ένα διαφορετικό μήνυμα περί ενασχόλησης με τα κοινά, την πολιτική και τα εθνικά θέματα τις μέρες αυτές που η προεκλογική καθημερινότητα κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε τσίρκο.

Δίνοντας και μια απάντηση, παράλληλα, στο ότι δεν είναι τόσο απολίτικοι οι άνθρωποι όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Μπορεί απλώς, να ξεχωρίζουν την αξία από τη γελοιότητα διά της συμμετοχής ή απουσίας τους, αναλόγως.

Ντόρα