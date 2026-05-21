Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ανακοίνωσε ότι στο μέλλον λιγότεροι φοιτητές θα λαμβάνουν την υψηλότερη βαθμολογία Α σε κάθε μάθημα.

Το Χάρβαντ, που επί χρόνια προσπαθεί να καταπολεμήσει τον «πληθωρισμό των βαθμών», εξέτασε και τις προσπάθειες του Πρίνστον προς αυτή την κατεύθυνση. Μία λύση ήταν να θεσπίσει βαθμό Α+, αλλά τελικά ο «κόφτης» είναι το μόνο αποτελεσματικό μέσο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο σχολικό έτος 2024-2025 τα Α ήταν περίπου το 60% των βαθμών, από μόλις 25% το 2005-2006.

Το διδακτικό προσωπικό ψήφισε υπέρ της θέσπισης ανώτατου ορίου στον αριθμό των Α ανά μάθημα, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας προσπάθειας του ιδρύματος να περιορίσει τον αποκαλούμενο «πληθωρισμό των βαθμών», γράφει η Wall Street Journal. Περίπου το 70% των ψήφων που έδωσε το διδακτικό προσωπικό ήταν υπέρ του ανώτατου ορίου για τα Α.

Η αλλαγή αυτή εφαρμόζεται παρά την έντονη αντίδραση των φοιτητών, που θεωρούν ότι τους τιμωρεί για τις επιδόσεις των συμφοιτητών τους.

Αυτός ο «κόφτης», εκτιμούν τώρα πολλά μέλη του διδακτικού προσωπικού, θα ωθήσει τους φοιτητές να επενδύσουν περισσότερο στις σπουδές τους, κάνοντας ξανά τους βαθμούς ουσιαστικούς δείκτες της ακαδημαϊκής απόδοσης.

Είναι ένας τρόπος, λένε ακόμη, να προστατεύει την αξία των πτυχίων των φοιτητών και να διατηρήσει τη φήμη του Χάρβαρντ.

Το ανώτατο όριο, το οποίο ισχύει για τα προπτυχιακά μαθήματα, περιορίζει τον αριθμό των Α ανά μάθημα στο 20%, συν τέσσερα επιπλέον Α για να ληφθούν υπόψη τα μικρότερα μαθήματα με μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

Δεν θα ισχύει το όριο για τα Α- (την επόμενη καλύτερη επίδοση), τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελών της επιτροπής, θα αναλάβουν τον ρόλο του βαθμού που απονέμεται συχνότερα.

Η επιτροπή που έκανε την πρόταση λέει ότι σήμερα το A είναι το «νόμισμα» για να αγοράσουν οι καθηγητές την προσπάθεια και την αφοσίωση των φοιτητών. Οι καθηγητές, με τη σειρά τους, μπορούν να «τυπώνουν» όσο χρήμα θέλουν, μια κατάσταση που γίνεται προβληματική.

