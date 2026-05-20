Μια εξαιρετική ευκαιρία απόκτησης ποιοτικής κατοικίας σε μία από τις πλέον περιζήτητες περιοχές της Λεμεσού αποτελεί η εντυπωσιακή μονοκατοικία τεσσάρων υπνοδωματίων στον Άγιο Αθανάσιο, η οποία διατίθεται προς πώληση μέσω της Altia. Το ακίνητο συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτικούς σκοπούς.

Η κατοικία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 577 τ.μ. και διαθέτει συνολικό εμβαδόν 292 τ.μ., ενώ περιλαμβάνει επιπρόσθετα υπόγειο 96 τ.μ. που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης. Η κατοικία ολοκληρώθηκε το 2007 και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.

Άνεση και λειτουργικότητα σε κάθε επίπεδο

Το ισόγειο χαρακτηρίζεται από φωτεινούς, ανοικτούς χώρους καθιστικού και τραπεζαρίας, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα καθώς και επιπλέον καθιστικό, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται τρία υπνοδωμάτια με en-suite χώρο μπάνιου, συμπεριλαμβανομένης κύριας κρεβατοκάμαρας με walk-in ντουλάπα και τζακούζι, καθώς και γραφείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέταρτο υπνοδωμάτιο με en-suite WC.

Το υπόγειο ενισχύει σημαντικά τη λειτουργικότητα του ακινήτου, καθώς περιλαμβάνει δεύτερη κουζίνα, αποθηκευτικούς χώρους, WC επισκεπτών και κελάρι κρασιών, προσφέροντας λύσεις για φιλοξενία, ψυχαγωγία ή και επαγγελματική χρήση.

Ιδιωτικός εξωτερικός χώρος με πισίνα

Ο περιβάλλων χώρος της κατοικίας είναι προσεγμένος και ιδανικός για χαλάρωση και κοινωνικές στιγμές. Διαθέτει ιδιωτική πισίνα 32 τ.μ., εξωτερικό χώρο BBQ, καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες, καθώς και σκεπασμένο χώρο στάθμευσης 36 τ.μ.

Προνομιακή τοποθεσία

Η κατοικία βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία στον Άγιο Αθανάσιο, σε άμεση εγγύτητα με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λεμεσού και σε μικρή απόσταση από βασικές υποδομές, υπηρεσίες, σχολεία και εμπορικά κέντρα. Η περιοχή προσφέρει ιδιωτικότητα, υψηλό επίπεδο διαβίωσης και άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Λεμεσού.

Το ακίνητο διαθέτει ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας.