Ελεγχόμενος για ποινικό αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση αυτοχειρίας του 15χρονου Στυλιανού στον Κοτσιάτη το 2019, ήταν ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Μάλιστα, όταν ο ίδιος είχε ερωτηθεί στο πλαίσιο ανακριτικής κατάθεσής του στα τέλη του 2020 απέφυγε να τοποθετηθεί σε σχέση με το επίμαχο περιστατικό, για το οποίο φερόταν να έχει ευθύνες με βάση το πόρισμα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Στις 31 ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν δεν έδωσε καμία απάντηση, ενώ στο 32ο ερώτημα επέλεξε να τοποθετηθεί αποποιούμενος οποιονδήποτε ευθυνών, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο επίμαχο συμβάν, για το οποίο εντοπίστηκαν ενδεχόμενες ευθύνες από τους ποινικούς ανακριτές. Κι αυτό παρ΄ όλο που ο κ. Αρναούτης είχε αδιαμφισβήτητη γνώση του περιστατικού.

Όλα τα πιο πάνω προκύπτουν από τα όσα αναφέρθηκαν στη χθεσινή δικάσιμο στο πλαίσιο της ακρόασης της υπόθεσης για τον τραγικό χαμό του ανήλικου (κατηγορούνται εννέα πρόσωπα), αλλά και από την ανακριτική κατάθεση που είχε δώσει ο ίδιος ο κ. Αρναούτης στις 21 Σεπτεμβρίου του 2020, το περιεχόμενο της οποίας εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα ο «Φ».

Σταθμάρχης για 1,5 χρόνο

Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, Ανδρέας Ανδρέου και Μόδεστος Πογιατζής, οι οποίοι διορίστηκαν το 2019 για να ρίξουν φως στην καταγγελλόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα του αδικοχαμένου ανήλικου σε βάρος της συζύγου και του 15χρονου που τελικά προέβη σε αυτοχειρία (2019), έλεγξαν τον ρόλο του κ. Αρναούτη.

Ο τελευταίος ήταν σταθμάρχης του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου μεταξύ του Ιανουαρίου του 2012 και του Ιουνίου του 21013. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ως επικεφαλής στον σταθμό έγιναν τουλάχιστον τέσσερις καταγγελίες από την μητέρα του Στυλιανού σε βάρος του κτηνοτρόφου συζύγου της.

Στις 11/3/2013

Οι Ανδρέου και Πογιατζής μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού τους έργου κατέληξαν ότι προκύπτουν ευθύνες σε βάρος του κ. Αρναούτη για συγκεκριμένη καταγγελία που έγινε στον Αστυνομικό Σταθμό στις 11 Μαρτίου του 2013. Η σύζυγος τότε είχε αναφέρει ότι ο γεωργοκτηνοτρόφος την έσπρωξε και τη χαστούκισε.

Αυτή η καταγγελία σύμφωνα με τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές έπρεπε να διερευνηθεί αυτεπαγγέλτως από τον αστυνομικό σταθμό. Κι αυτό στη βάση εγκυκλίου που είχε αποστείλει το 2007 ο τότε αρχηγός Αστυνομίας για περιστατικά βίας στην οικογένεια.

Στο πόρισμά τους, λοιπόν, που διαβιβάστηκε στον Γενικό Εισαγγελέα την 1η Δεκεμβρίου του 2020, ανέφεραν πως ενδεχομένως να υπάρχει στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 134 του ποινικού κώδικα) σε βάρος του κ. Αρναούτη.

Ερωτήσεις Ακάμα

Τα πιο πάνω τα ανέφερε ο ίδιος ο Ανδρέας Ανδρέου, στην χθεσινή δικάσιμο στο πλαίσιο της ακρόασης της υπόθεσης για την αυτοχειρία του Στυλιανού. Απαντούσε σε ερωτήσεις κατά την αντεξέτασή του από τον Βίκτωρα Ακάμα, εκ των δικηγόρων υπεράσπισης στην υπόθεση.

Ο κ. Ακάμας υπέδειξε, ακόμη, πως ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκηθεί οποιαδήποτε δίωξη σε βάρος του κ. Αρναούτη. Το πόρισμα των Μόδεστου Πογιατζή και Ανδρέα Ανδρέου είχε παραδοθεί στον νυν Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, την 1η Δεκεμβρίου του 2020. Είχαν διοριστεί από τον τέως επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Κώστα Κληρίδη, στις 14/11/2019. Η υπόθεση εν τέλει καταχωρίσθηκε το 2021.

Κατά την αντεξέτασή του από τον Βίκτωρα Ακάμα, ο Ανδρέου κατέθεσε ενόρκως πως γινόταν εισήγηση για δίωξη συνολικά 15 μελών της Αστυνομίας. Μόνο ένας εξ αυτών κατηγορείται για την υπόθεση. Πρόκειται για 58χρονο λοχία της Αστυνομίας.

Δυο ξεχωριστές υποθέσεις

Για την υπόθεση του Στυλιανού έχουν καταχωρισθεί δυο υποθέσεις. Στη μια κατηγορείται το μέλος της Αστυνομίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος), ενώ στην έτερη εννέα πρόσωπα. Ο λόγος για τον 55χρονο πατέρα (άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας) του άτυχου παιδιού, την 48χρονη μητέρα του (παράλειψη να καταγγείλει πράξεις βίας) και επτά λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος). Δυο λειτουργοί των ΥΚΕ παραδέχθηκαν ενοχή και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή (15/5/2026).

>> Να σημειωθεί ότι το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα αναφέρει τα ακόλουθα: «Δημόσιος λειτουργός που εσκεμμένα παραμελεί την εκτέλεση καθήκοντος, το οποίο έχει σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση να εκτελέσει, είναι ένοχος πλημμελήματος, νοουμένου ότι η εκτέλεση τέτοιου καθήκοντος δε θα επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνο τον οποίο θα αναμενόταν να αντιμετωπίσει άνθρωπος συνηθισμένου σθένους και ενεργητικότητας».

«Αρνούμαι κατηγορηματικά οτιδήποτε άλλο γενικό και αόριστο»

Στην κατάθεση που είχε δώσει στους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές ο Θεμιστός Αρναούτης και αφορούσε έξι υπό διερεύνηση αδικήματα επέλεξε να μην απαντήσει. Τοποθετήθηκε μόνο στο 32ο ερώτημα («Επιθυμείς να αναφέρεις οτιδήποτε για όσα ερωτήθηκες ή για οτιδήποτε δεν έχεις ερωτηθεί;»). Αναφέρθηκε μόνο σε δυο καταγγελίες της μητέρας του Στυλιανού. Η μια αφορούσε εξαφάνιση του ανήλικου (σ.σ. εντοπίστηκε μετά από ενέργειες του αστυνομικού σταθμού και άλλων υπηρεσιών) και η δεύτερη σε περιστατικό που ο Στυλιανός κτυπήθηκε από τον πατέρα του. Για τη δεύτερη είχε δώσει οδηγίες για διερεύνηση, ενώ καταχωρίστηκε υπόθεση σε βάρος του κτηνοτρόφου, ο οποίος και καταδικάστηκε. Ο κ. Αρναούτης προσυπέγραψε και τις τέσσερις καταχωρήσεις που αφορούν ισάριθμες αναφορές/καταγγελίες της μητέρας του ανήλικου και δείχνουν ότι ο ίδιος είχε απόλυτη γνώση.

Αυτούσια τα όσα ανέφερε στην κατάθεση ο κ. Αρναούτης: «Επιθυμώ να κάνω την ακόλουθη δήλωση. Στην επίστηση της προσοχής στο νόμο δεν αναφέρεται οπουδήποτε ποια συγκεκριμένη ποινική υπόθεση διερευνάτε, δεν αναφέρεται οπουδήποτε το πρόσωπο που θανατώθηκε και ούτε αναφέρονται οποιεσδήποτε ημερομηνίες για την πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Από τις καταχωρήσεις στο ημερολόγιο παραπόνων και συμβάντων με Αύξων Αρ. 241/05/13, ΘΑ.3 και 254/5/13, ΘΑ.4 /1-2, αντιλήφθηκα ότι αναφέρεστε στην υπόθεση με παραπονούμενο τον Στυλιανό Κ. εναντίον του πατέρα του Δ… Κ… Αυτές οι δυο καταχωρήσεις συνδέονται στο ότι, την νύκτα της 13/5/2013 η Μ.. Κ… μητέρα του Στυλιανού κατάγγειλε την εξαφάνιση του γιού της, ο οποίος σε κάποιο στάδιο ανευρέθηκε και το θέμα έτυχε χειρισμού τόσο από μέλη του σταθμού όσο και από άλλα μέλη υπηρεσιών της Αστυνομίας. Η καταχώρηση με αύξων αρ. 254/05/13 ΘΑ.4 / 1-2, αναφέρεται σε καταγγελία που προέβη η Μ… Κ… εναντίον του συζύγου της Δ… Κ… για το ότι ο τελευταίος επιτέθηκε και κτύπησε το γιο του Στυλιανό στην παρουσία της. Μόλις ενημερώθηκα για το εν λόγω θέμα έδωσα ξεκάθαρες οδηγίες στο Λοχ. (…) Γ… Ι… για να διερευνήσουν την υπόθεση, παρόλο που η Μ… Κ…, μητέρα του Στυλιανού, δεν έδιδε την συγκατάθεσή της για λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης από το γιο της όπως είναι οι οδηγίες για τέτοιου είδους υποθέσεις. Όλες οι καταχωρήσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι πολύ διευκρινιστικές. Για το θέμα καταχωρήθηκε η ποινική υπόθεση με στοιχεία Πέρα Χωρίο Μ’ 19/2013 και η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με αριθμό υπόθεσης 22873/13. Με βάση την πληροφόρηση που έχω από τον Αστ. Στ. Πέρα Χωρίου, για την υπόθεση αυτή ο Δ… Κ…, στις 3/12/2014 καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι τον Ιούνιο του 2013 που ήμουν Σταθμάρχης, αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία καταγγελία που έγινε εναντίον του Δ… Κ… για επίθεση εναντίον του γιου του Στυλιανού. Επειδή μου υποβάλατε πολλές ερωτήσεις για τις ενέργειες μου σε σχέση με πιθανή την αυτοκτονία του Στυλιανού Κ… σας αναφέρω ότι τόσο εγώ όσο και τα μέλη του Σταθμού προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για ποινική δίωξη του Δ… Κ… παρόλη την άρνηση της Μ… Κ…, μητέρας του Στυλιανού, να δώσει την συγκατάθεσή της για λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης από τον Στυλιανό. Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα, η θέση μου είναι ότι τουλάχιστον για την περίοδο που ήμουν Σταθμάρχης στον Αστ. Στ. Πέρα Χωρίου μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Ιουνίου του 2013, η μοναδική που έγινε καταγγελία σε σχέση με επίθεση εναντίον του Στυλιανού διερευνήθηκε πλήρως, τηρώντας όλες τις διαδικασίες με αποτέλεσμα ο Δ… Κ…, πατέρας του Στυλιανού να καταδικαστεί από το Δικαστήριο, παρόλο που η Μ… Κ…, μητέρα του Στυλιανού, μετά την αρχική καταγγελία τήρησε πλήρως αρνητική στάση και δεν συνεργάστηκε με τα μέλη του Σταθμού Πέρα Χωρίου. Τα πιο πάνω αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και αρνούμαι κατηγορηματικά οτιδήποτε άλλο γενικό και αόριστο σε σχέση με το θάνατο του Στυλιανού Κ…»