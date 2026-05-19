Ελεγχόμενος για ποινικό αδίκημα σε σχέση με την υπόθεση θανάτου του 15χρονου Στυλιανού στον Κοτσιάτη το 2019, ήταν ο νυν αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές οι οποίοι διορίστηκαν για να διερευνήσουν τα αίτια του τραγικού χαμού του έφηβου, που συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία, είχαν εισηγηθεί το 2020 στον Γενικό Εισαγγελέα να διωχθεί ο κ. Αρναούτης για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος στη βάση του άρθρου 134 του ποινικού κώδικα.

Ο λόγος για τους Ανδρέα Ανδρέου και Μόδεστο Πογιατζή. Οι προαναφερθέντες είχαν καταλήξει στην πιο πάνω εισήγηση λαμβάνοντας υπόψη μαρτυρίες που φανέρωναν πως ο νυν αρχηγός του αστυνομικού σώματος, ως επικεφαλής του αστυνομικού σταθμού Πέρα Χωρίου έπρεπε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ωστόσο, παρέλειψε να το πράξει.

Θυμίζουμε ότι η μητέρα του Στυλιανού είχε επανειλημμένα καταγγείλει περιστατικά με φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του συζύγου της σε βάρος της οικογένειας.

Στη βάση παλιότερης εγκυκλίου του αρχηγού Αστυνομίας (2007) για ενδοοικογενειακή βία, ο εκάστοτε σταθμάρχης όφειλε να μεριμνήσει ώστε ο ανακριτής που λαμβάνει καταγγελία για επίθεση, να διενεργήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για αναζήτηση μαρτυρίας από άλλα πρόσωπα και να προβεί σε ανάκριση του φερόμενου θύτη με σκοπό τη συλλογή μαρτυρίας. Κάτι το οποίο, όμως, δεν έγινε στην περίπτωση του Στυλιανού.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του Στυλιανού είχε κάνει μια σχετική καταγγελία εναντίον του συζύγου της στον αστυνομικό σταθμό Πέρα Χωρίου στις 16 Μαρτίου του 2013. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ο κ. Αρναούτης ήταν ο σταθμάρχης εκεί. Ωστόσο, δεν έδωσε οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με την εν λόγω καταγγελία.

Οι Ανδρέου και Πογιατζής που είχαν κάνει την ποινική έρευνα (προηγήθηκε έρευνα της επιτρόπου Διοικήσεως και άλλη διοικητική έρευνα της Αστυνομίας) έκαναν διαπίστωση στο δικό τους πόρισμα (παραδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2020) πως ενδεχομένως να υπάρχει στοιχειοθέτηση του αδικήματος της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος 134 σε βάρος του κ. Αρναούτη.

Τα πιο πάνω τα ανέφερε ο ίδιος ο Ανδρέας Ανδρέου, που ήταν ο ένας εκ των δυο ποινικών ανακριτών, στη σημερινή ακρόαση της υπόθεσης για την αυτοχειρία του Στυλιανού. Απαντούσε σε ερωτήσεις κατά την αντεξέτασή του από τον Βίκτωρα Ακάμα, εκ των δικηγόρων υπεράσπισης στην υπόθεση.

Ο κ. Ακάμας υπέδειξε, ακόμη, πως ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να μην ασκηθεί οποιαδήποτε δίωξη σε βάρος του κ. Αρναούτη. Το πόρισμα των Μόδεστου Πογιατζή και Ανδρέα Ανδρέου είχε παραδοθεί στο νυν Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, την 1η Δεκεμβρίου του 2020. Είχαν διοριστεί από τον τέως επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Κώστα Κληρίδη, στις 14/11/2019. Η υπόθεση εν τέλει καταχωρίσθηκε το 2021.

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 134 του ποινικού κώδικα αναφέρει τα ακόλουθα: «Δημόσιος λειτουργός που εσκεμμένα παραμελεί την εκτέλεση καθήκοντος, το οποίο έχει σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση να εκτελέσει, είναι ένοχος πλημμελήματος, νοουμένου ότι η εκτέλεση τέτοιου καθήκοντος δε θα επιφέρει μεγαλύτερο κίνδυνο από εκείνο τον οποίο θα αναμενόταν να αντιμετωπίσει άνθρωπος συνηθισμένου σθένους και ενεργητικότητας».

Κατά την αντεξέτασή του από τον Βίκτωρα Ακάμα, ο Ανδρέου κατέθεσε ενόρκως πως συνολικά γινόταν εισήγηση για δίωξη 15 μελών της Αστυνομίας. Μόνο ένας εξ αυτών κατηγορείται για την υπόθεση. Πρόκειται για 58χρονο λοχία της Αστυνομίας.

Για την υπόθεση του Στυλιανού έχουν καταχωρισθεί δυο υποθέσεις, οι οποίες άχθηκαν ενώπιον του ίδιου Δικαστή, κ. Παύλου Αγαπητού. Στη μια κατηγορείται το μέλος της Αστυνομίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος), ενώ στην έτερη 11 πρόσωπα. Ο λόγος για τον 55χρονο πατέρα (άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας) του άτυχου παιδιού, την 48χρονη μητέρα του (παράλειψη να καταγγείλει πράξεις βίας) και εννέα λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος). Δυο λειτουργοί των ΥΚΕ παραδέχθηκαν ενοχή και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή (15/5/2026).